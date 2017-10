ING: „Inflaţia ar putea urca la 5%, depăşind ţinta BNR“

ING: „Inflația ar putea urca la 5%, depășind ținta BNR“

Ştire online publicată Miercuri, 27 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În acest an, inflația ar putea urca la 5%, din cauza accizelor mai mari și scumpirii alimentelor și medica-mentelor, estimează analiștii de la ING. „Banca Națională a României (BNR) ar putea rata din nou ținta de inflație, estimarea noastră fiind în contradicție cu nivelul de 4,1% prevăzut în mai multe sondaje. Ținta băncii centrale este de 3,5%, plus sau minus un punct procentual, adică 2,5 – 4,5%”, spun cei de la ING. Ei se așteaptă ca presiunile inflaționiste să persiste de-a lungul întregului an, cu un impact mai puternic în cea de-a doua jumătate a anului: „Dacă nu vor avea loc creșteri ale prețului gazelor în 2010, inflația la finalul anului ar urma să fie cu 0,3 puncte procentuale sub estimarea noastră actuală”. În 2009, rata anuală a inflației a fost de 4,74%, în scădere față de nivelul de 6,3% din decembrie 2008, însă peste ținta de 3,5% a BNR. „Întărirea leului în fața euro ar putea avea un efect pozitiv asupra inflației. Totuși, ne așteptăm la un impact negativ din partea prețurilor la alimente, în special legume și fructe, pe fondul unui an agricol normal și al faptului că prețurile reglementate au fost ținute sub control în 2009", mai spun analiștii ING Bank. În același timp, Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a declarat ieri că stabilirea țintelor de inflație are în vedere și o perspectivă pe termen mediu, pentru a asigura o continuitate a tendinței „dezinflaționiste”. El a subliniat faptul că menținerea unui trend de reducere a inflației este mai importantă decât atingerea țintelor pentru 2010. „Când stabilești o țintă de inflație este bine să ai de partea ta și guvernul și politica fiscală. Spre exemplu, o posibilă majorare a TVA nu poate fi controlată de către banca centrală, ca impact în rata inflației. Nu toate prețurile țin de cererea de consum – unele sunt inflexibile sau reacționează cu o anumită întârziere. Pe de altă parte, avem accizele care se vor scumpi, și trebuie să avem grijă ca această majorare să nu genereze estimări deteriorate”, a declarat Mugur Isărescu.