Informații financiar-bancare

În ședința din 3 octombrie 2018 Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a hotărât următoarele: menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 la sută pe an; menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la sută pe an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3,50 la sută pe an; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.★ ★ ★La 30 septembrie 2018, rezervele valutare la Banca Națională a României se situau la nivelul de 31.421 milioane de euro, față de 31.060 milioane de euro, la 31 august 2018.★ ★ ★Rezerva de aur a BNR s-a menținut, la data de 30 septembrie 2018, la 103,7 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 3.403 milioane euro.★ ★ ★Rezervele internaționale ale României (valute plus aur), la 30 septembrie 2018, au fost de 34.824 milioane de euro, față de 34.508 milioane de euro, la 31 august 2018.★ ★ ★Plățile scadente în luna octombrie 2018 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor Publice, însumează circa 409 milioane euro.