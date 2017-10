Înfometaţi şi fără apă, au traversat Mediterana şi Marea Neagră

Marinărie la limita vieții

Înfometați și fără apă, au traversat Mediterana și Marea Neagră

Black Sea Campain este acțiunea Federației Internaționale a Transportatorilor (ITF) împotriva navelor sub standard, în zona Mării Negre. Recent, prin intermediul ziarului „Cuget Liber”, Norrie McVicar, membru al Black Sea Campain, atrăgea atenția asupra situației dezastruoase din această zonă, care se confruntă cu pro-blema gravă a navelor și companiilor sub standard.ITF și sindicatele din Turcia, Georgia, Rusia, Bulgaria, Ucraina și România vor lucra împreună și vor realiza un raport privind navele sub standard de la Marea Neagră. El va fi înaintat Organizației Națiunilor Unite, Organizației Mondiale a Muncii și Organizației Maritime Internaționale. Pentru ceea ce se întâmplă în navigația de aici, Marea Neagră va fi declarată Marea Rușinii.În cele ce urmează, prezentăm alte două cazuri, localizate de această dată, în porturile din România, care se vor adaugă la raportul Black Sea Campain. Remorcherul „Harmony 1", sub pavilion Singapore, având o barjă la remorcă, a traversat Atlanticul, Mediterana și Marea Neagră. În cele din urmă a acostat la Man-galia, unde echipajul a solicitat asistență de urgență din partea lui Adrian Mihălcioiu, inspectorul ITF - România.„La ultima escală, în Gibraltar, comandantul nu a luat cantitățile de alimente și apă care să ajungă până la Mangalia - relatează inspectorul. Astfel că, în ultimele șapte zile, apa și hrana, constând doar din orez și fasole, au fost raționalizate. La un moment dat, apa s-a terminat. Echipajul a făcut voiajul în condiții extreme, întrucât insta-lația de aer condiționat de la bord nu funcționa. În Mediterana, marinarii au îndurat temperaturi de peste 40 de grade. Echipajul a ajuns într-o stare de epuizare fizică la destinație. Ce să mai spunem de faptul că salariile erau neplătite de trei luni.”Comandantul a fost repatriat ime-diat ce nava a acostat. Echipajul, format din 16 ruși, ucraineni, filipinezi și indonezieni, a declanșat o acțiune spontană de protest și a chemat inspectorul ITF la bord.La insistența lui Adrian Mihăl-cioiu, au fost achitate salariile pe o lună. Agentul navei a făcut imediat aprovizionarea cu alimente și a adus o sumă de bani pentru nevoile personale ale marinarilor.„Sper să rezolvăm toate problemele echipajului. Nu va pleca nimeni neplătit. Urmează să fie repatriați cinci navigatori. Am informat armatorul că, în România, drepturile navigatorilor se respectă conform reglementărilor internaționale. Cu acest prilej atragem încă o dată atenția asupra neregulilor din shipping-ul internațional, mai ales din zona Mării Negre” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, inspectorul ITF - România.„Harmony 1" (ex „Salviking”) este o navă bătrână, construită în 1980. Are 67 metri lungime, 16 metri lățime, 1.894 tone registru brut și o viteză maximă de 6 noduri. Remorcherul a intrat la reparații în Mangalia.Un alt caz grav este cel al navei „Serghei Dymov”, sub pavilion Moldova, care a descărcat grâu în portul Constanța. Echipajul format din opt ucraineni nu și-a primit salariile de peste patru luni de zile și nu mai avea alimente. „Am contactat agentul navei să rezolve problema aprovizionării. Nava Serghei Dymov este o navă destul de veche, care ridică numeroase semne de întrebare din punct de vedere al condițiilor de muncă și viață la bord” - afirmă Mihălcioiu.