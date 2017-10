Info Utile / Ce găsesc constănţenii la Salonul de dotări hoteliere şi alimentaţie publică, organizat de CCINA

Info Utile / Ce găsesc constănțenii la Salonul de dotări hoteliere și alimentație publică, organizat de CCINA

Luna viitoare are loc, la Constanța, o manifestare care cu siguranță este mai mult decât interesantă pentru operatorii economici din turism și nu numai. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) organizează o nouă ediție a Salonului de echipamente, materiale și mobilier pentru hoteluri și restaurante. Acesta are loc în perioada 25 - 28 aprilie.Constănțenii vor găsi la manifestare mobilier pentru hoteluri, restaurante, bucătării, echipamente profesionale pentru restaurante, baruri, bucătării, laboratoare sau spălătorii, dar și echipamente și produse pentru curățenie și igienizare.De asemenea, nu vor lipsi nici echipamentele și instalațiile frigorifice, cele de încălzire, ventilație, climatizarea aerului sau instalațiile termice. În plus, vizitatorii au posibilitatea să achiziționeze lenjerie, vestimentație specifică pentru personal, veselă și sticlărie profesională, automate pentru cafea, băuturi calde, sisteme de dozare și chiar sisteme de supraveghere, alarmare, pază și securitate a persoanelor, bunurilor și valorilor.Tot în cadrul salonului vor fi prezenți producători sau comercianți de instalații sanitare și accesorii, corpuri de iluminat, produse pentru finisaje, decorațiuni interioare și exterioare, produse alimentare și nealimentare sau software de gestionare a activităților hoteliere și a restaurantelor.