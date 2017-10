Info fiscalitate: termenul limită pentru plăţile anticipate

1

Plati anticipate

Cind este sa ia statul vine cu amenintari etc. Plata anticipata o platesti anul acesta plus plata calculata pt anul curent. Cind este sa iei banii inapoi ai de primit peste un an doi samd. Daca mori cine vine si face calculele?ramane statul psd-ist cu banii contribuabilului? DA. De recalculare au nauzit NU Salarii mari pensii mari ce trebuie sa faci sa lucrezi la stat. Sa fii de acord cu subjugarea particularilor si gata salariu si pensie mare.