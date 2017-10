Info fiscalitate: Plata şi declararea impozitului pe profit pe 2014

Info fiscalitate: Plata și declararea impozitului pe profit pe 2014

Plătitori de impozit pe profit au obligația depunerii declarației privind impozitul pe profit (formularul 101), pentru anul fiscal 2014, până la data de 25 martie 2015, inclusiv. Tot până atunci se achită impozitului pe profit aferent anului 2014.Există excepțiii de la aceste prevederi următorii contribuabili:- Organizațiile non profit și contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură au obligația de a declara și de a plăti impozitul pe profit pentru anul 2014, până la data de 25 februarie 2015;- Contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să depună declarația privind impozitul pe profit până la data de 25 a celei de a treia luni, inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat;- Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligația să depună declarația anuală de profit și să plătească impozitul până la data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal competent;- Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligația să depună declarația de impozit pe profit și să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.Declarația se depune în format PDF, cu fisier XML atașat, astfel:- prin mijloace electronice de transmitere la distanță;- pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii la registratura organului fiscal competent, în cazul în care contribuabilul nu deține un certificat digital calificat de semnătură electronică.Contribuabilul are obligația ca după depunere, indiferent de metoda folosită (pe internet sau la organul fiscal competent), să verifice pe internet starea declarației. Daca declarația are erori de validare, este necesară corectarea erorilor indicate în recipisa generată pe internet și redepunerea declarației în termenul de depunere legal stabilit.Declarația privind impozitul pe profit (formularul 101) se completează cu ajutorul programului de asistență. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor, în mod gratuit, de către administrațiile finanțelor publice județene din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, secțiunea Declarații electronice/ Descărcare declarații.În cazul în care contribuabilul corectează declarația inițială depusă, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind “X” în spațiul special prevăzut în acest scop.