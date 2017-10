Info fiscalitate: declararea veniturilor realizate din străinătate

Termenul limită pentru depunerea formularului 201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate” este data de 25 mai 2016.Aceasta se depune de către:- persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România;- persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc cel puțin una din condițiile de rezidență, respectiv:a. centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;b. este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;- care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, cum ar fi:- venituri din profesii libere;- venituri din activități comerciale;- venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;- venituri din cedarea folosinței bunurilor;- venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură;- venituri sub formă de dividende;- venituri sub formă de dobânzi;- venituri din premii;- venituri din jocuri de noroc;- venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;. câștiguri din transferul titlurilor de valoare;- venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract și alte operațiuni similare;- alte venituri din investiții;- venituri din pensii;- remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație, administratori, cenzori și alte venituri similare;- alte venituri impozabile.Persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență în România vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor anului în care aceștia devin rezidenți în România.- persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și de către persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență și care desfășoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situații, după caz:a. în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfășurat activitatea;b. în cazul în care detașarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii.Veniturile din activități dependente desfășurate în străinătate și plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile și nu se declară în România, potrivit prevederilor Codului Fiscal.Veniturile se declară pentru fiecare țară-sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat.Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia.Formularul 201 poate fi obținut gratuit, accesând site-ul ANAF, la adresa: www.anaf.ro, secțiunea „Asistențăcontribuabili”, subsecțiunea „Despre impozite și taxe”, rubrica „Formulare fiscale și ghid de completare”.Dacă se dorește depunerea formularului 201 prin mijloace electronice de transmitere la distanță, acesta se poate obține de pe site-ul ANAF, astfel: www.anaf.ro, secțiunea „Servicii on line”, subsecțiunea „Declarații electronice”, rubrica „Descărcare declarații”.Formularul 201, precum și instrucțiunile de completare se pot obține și de la sediul unităților fiscale.Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular, în 2 exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal;- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia.Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro. Pentru depunerea electronică a declarației, contribuabilii trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.Declarația se poate depune, de asemenea:- la registratura organului fiscal competent, în format hârtie. Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal. - la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declarației este data depunerii la poștă.Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, poate depune un nou formular 201 - declarație rectificativă, situație în care va înscrie „X” în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.