Info fiscalitate: declararea veniturilor din transferul titlurilor de valoare

Persoanele fizice care, în anul 2014, au obținut venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, au obligația de a completa și depune formularul 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”, până la data de 25 mai 2015.Pentru tranzacțiile cu titlurile de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, efectuate în cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investițiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții sau alt plătitor de venit, după caz, are următoarele obligații: a) calcularea câștigului/pierderii la fiecare tranzacție, efectuată pentru contribuabil; b) calcularea totalului câștigurilor/pierderilor pentru tranzacțiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil; c) transmiterea în formă scrisă către fiecare contribuabil a informațiilor privind totalul câștigurilor/ pierderilor, pentru tranzacțiile efectuate în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.Formularul 200 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect datele prevăzute de formular. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației vor completa în mod corespunzător numărul de surse ori categoria de venituri realizate, cap. II „Date privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit”, în formularul „Anexă nr. .... la declarația privind veniturile realizate din România”, care se atașează la declarația privind veniturile realizate. Declarația se completează în două exemplare, din care originalul se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România.Formularul 200 se poate obține gratuit de la sediul unităților fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF : www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicații și poate fi descarcat accesând urmatorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2014.pdf. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații online, existent pe portalul: e-guvernare.ro. ATENȚIE ! Depunerea formularului 200 după data de 25 mai 2015 precum și nedepunerea acestuia se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 50 și 500 lei. Informații detaliate se pot obține: - accesând pagina de Internet, www.anaf.ro; - telefonic, la Biroul central de asistență telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60; - la serviciile/birouri de servicii pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.