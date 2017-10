Inflaţia se reduce în următoarele trei luni

Inflația se reduce în următoarele trei luni

Economia românească are motive de optimism la nivel macro, ne asigură guvernatorul șef al BNR, Mugur Isărescu. Doar în plan micro și-a pierdut speranța de bine.Ieri, șeful băncii centrale a ținut obișnuita conferință trimestrială despre „Țintirea inflației”. În trimestrul al II-lea 2013, inflația a rămas stabilă, dar în afara intervalului țintă, de 2,5% în acest an. „Vom asista la o scădere semnificativă a inflației în următoarele 3 luni. Nu suntem optimiști când spunem asta, ci mai degrabă prudenți. Estimăm că prețul petrolului pe piața internațională nu va crește, ba chiar se va reduce ușor” - a declarat Isărescu. Pe de altă parte, liberalizarea pieței energiei poate genera fluctuații de prețuri în ambele sensuri. BNR a redus ușor prognoza de inflație pentru acest an de la 3,2% la 3,1%. Un impact asupra evoluției prețurilor îl are dinamica monedei naționale. „În iunie, leul s-a depreciat, apoi și-a revenit, fapt resimțit în inflație. Știți cât de asimetric reacționează prețurile. Când leul se depreciază, deprecierea se vede imediat în prețuri. Când leul își revine, prețurile își revin mai lent. Încrederea consumatorilor pare să revină, dar nu știm încă dacă e o tendință stabilă sau doar variații” - a explicat guvernatorul șef.