Inflaţia pe 2008, estimată la 4,8%

Inflația pe 2008, estimată la 4,8%

Potrivit BNR, nivelul inflației la finele acestui an ar putea fi de 4,8%, în condițiile unui an agricol normal, a unei politici monetare mai restrictive și a unor presiuni externe relativ constante. Pe baza acestui scenariu, analiștii băncii centrale apreciază că moneda națională ar putea fi cotată, la sfârșitul acestui an, la circa 3,4 lei/euro. Pentru 2007, Banca Națională estimează o inflație de 6,7% și un deficit de cont curent de aproximativ 13,7% din PIB (13,3 miliarde euro, după primele 10 luni).