Inflaţia anuală a crescut la 6,89%, în februarie

Inflația anuală a crescut la 6,89%, în februarie

Rata anuală a inflației a crescut în februarie la 6,89%, de la 6,71% în luna precedentă, mai ales ca urmare a scumpirii produselor nealimentare și a creșterii semnificative a tarifelor la servicii, a anunțat Institutul Național de Statistică (INS). Față de luna anterioară, prețurile de consum au crescut în februarie cu 0,88%, mai ales ca urmare a creșterii prețurilor mărfurilor nealimentare, cu 1,31%, a majorării tarifelor la servicii cu 1,03%. Produsele alimentare s-au scumpit cu 0,32%. De la începutul acestui an, în coșul de consum al românilor, pe baza căruia INS calculează inflația, alimentele au o pondere de 37,58%, mărfurile nealimentare de 44,05%, iar serviciile cântăresc 18,37%. Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate în februarie la medicamente (6,47%), articole medicale (6,15%), cartofi (4,31%), combustibili (3,29%), cărți, ziare, reviste (2,52%) și energie termică (2,31%). Prețurile la carne și produse din carne au crescut, în medie, cu 0,63%, pâinea s-a scumpit cu 0,05%, zahărul - cu 2,50%, iar laptele de vacă a costat cu 1,72% mai mult decât în prima lună a acestui an. Țigările s-au scumpit cu 0,64%. Chiriile s-au majorat, în medie, cu 1,35%, iar pentru apă, canal și salubritate, românii au plătit în februarie cu 1,88% mai mult decât în luna trecută. Transportul urban a fost cu 1,69% mai scump în a doua lună a acestui an, cel aerian, cu 1,53%, iar prețurile la serviciile de telefonie au urcat cu 1,51% față de luna anterioară. Pe partea de mărfuri alimentare, în a doua lună din 2009 s-au ieftinit uleiul, cu 4,06%, ouăle - cu 3,71%, mălaiul - cu 0,14% - și fructele proaspete, cu 0,13%.