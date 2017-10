Inflaţia anuală a coborât în septembrie sub 4%

Inflația anuală a coborât în septembrie sub 4%

Ştire online publicată Miercuri, 05 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Inflația anuală în luna septembrie, care va fi comunicată săptămâna viitoare, a coborât sub 4%, intrând în intervalul țintit de Banca Națională a României (BNR), potrivit guvernatorului Mugur Isărescu.“Inflația a reintrat în intervalul țintit nu până la sfârșitul anului, ci de săptămâna viitoare. Inflația a coborât la 3 și ceva', a spus oficialul BNR, la Romania Financial Forum. Recent, un alt oficial al BNR, viceguvernatorul BNR Cristian Popa, declara că Banca Națională a României consideră că este 'foarte posibil' ca inflația să coboare sub 4% până la sfârșitul anului. Ținta de inflație a BNR este de 3% în 2011, iar intervalul țintă este 2-4% (3% plus/minus un punct procentual). Ultima proiecție de inflație a BNR era însă de 4,6% pentru 2011. În august, inflația anuală a coborât la 4,25%, informează Agerpres.ro.