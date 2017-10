Înfiinţarea culturii de grâu costă 2.500 de lei pe hectar

Înființarea culturii de grâu costă 2.500 de lei pe hectar

Costurile suportate de fermier la cultura de cereale sunt din ce în ce mai mari, iar ajutoarele de la stat sunt insuficiente, în comparație cu statele din Europa Occidentală, unde producătorul agricol trebuie să suporte doar jumătate din costurile înființării, întreținerii și recoltării unei culturi. „În cazul culturii de grâu, spre exemplu, există două posibilități pentru fermier, la înființare. Poate cumpăra sămânță româ-nească tratată, care costă aproximativ 1,2 lei kilogramul, însă poate ajunge la mai mult, în funcție de ani. Acum doi ani, prețul unui kilogram de sămânță de grâu a fost și de 2 lei. La hectar, îți trebuie 250 - 270 de kilograme la hectar, pentru a avea producție. În cazul soiurilor importate, îți trebuie doar 150 de kilograme la hectar, dar prețul este mai ridicat, la 1,8 - 2 lei pe kilogram”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Marian Dragomir, fermier din județul Constanța. Astfel, doar pentru semințe ai nevoie de 300 de lei pe hectar. Pentru fertilizarea suprafeței, costul ajunge la 700 - 800 de lei pe hectar, dacă luăm în calcul cele două perioade în care pământul trebuie tratat, în toamnă, la înființare și în pri-măvară. De asemenea, și tra-tarea cu erbicid și substanțe pentru prevenirea compromiterii culturii este importantă. Prețul nu este pe atât de mare pe cât este fertilizarea cu azot și fosfați și ajunge la 200 de lei pe hectar. „Pentru irigare, există o subvenție de 700 de lei pe hectar, la udare. Prețurile însă au crescut continuu și anul trecut am plătit 1.300 - 1.400 de lei la udare, jumătate din cost fiind acoperită de subvenție”, a explicat Marian Dragomir. La recoltare, dacă nu ai utilaje proprii, poți plăti chiar 200 - 250 lei pe hectar. „Este foarte greu să ieși pe profit dacă nu ai utilajele proprii”, a mai declarat Marian Dragomir. „În total, o cultură de cereale, de la înființare până la recoltare, te poate costa cel puțin 2.500 de lei pe hectar, asta dacă este pământul tău și nu este arendat. Subvențiile nu te ajută cu mare lucru, anul trecut a contat mult și leul pe motorină și sub-venționarea accizei pe com-bustibil. Cu tehnologia necesară și cu o vreme bună, poți scoate la hectar, 5.000 - 5.500 de kilograme de grâu. Și atunci ieși de cele mai multe ori pe zero, sau puțin peste linie. Francezii, practic plătesc doar jumătate din costurile pentru înființarea, întreținerea și recoltarea cul-turii, cealaltă jumătate fiind suportată de stat. Noi primim banii de pe urma plăților unice pe suprafață cu întârziere. Eu, spre exemplu, încă nu am luat acest ajutor”, a precizat Ște-fania Cealera, inginer agro-nom. În toamnă, grâul a fost cultivat pe o suprafață de 157.909 hec-tare, în județul Constanța, toată suprafața fiind fertilizată cu azot, la începutul primăverii, conform DADR Constanța. Orzul a fost cultivat pe o suprafață de 28.434 hectare, porumbul - 45.020 hectare, orzoaica de primăvară - 15.074 hectare, ovăz - 4.962 hectare.