Ministrul turismului declară

Industria turismului românesc are fiscalitatea cea mai mică din Uniunea Europeană

Cea de-a XII-a ediție a Târgului de Turism „VACANȚA“ Constanța, găzduită de Pavilionul Expozițional din Mamaia, prefațează sezonul estival de pe litoralul românesc.Ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, a ținut să fie prezent, ieri, la inaugurarea manifestării expoziționale, alături de prefectul Dumitru Jeacă, primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău și Dănuț Jugănaru - directorul general al CCINA.În cuvântul de deschidere, ministrul le-a amintit hotelierilor prezenți faptul că și-a onorat promisiunile privind voucherele de vacanță și reducerea TVA la 5% pentru industria turismului. El a precizat că, datorită implicării mediului privat, turismul a adus 1,3 miliarde de euro în țară, în 2018.La rândul său, primarul Decebal Făgădău a ținut să le mulțumească operatorilor privați din turism pentru eforturile lor și a propus ca la denumirea Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură să se adauge și turismul, în semn de recunoaștere a importanței acestui sector de activitate pentru zona noastră.Voucherele de vacanță au relansat turismulRăspunzând întrebărilor ziariștilor, ministrul turismului a declarat: „Cu siguranță, și în acest an vor fi distribuite voucherele de vacanță. Sumele necesare au fost prevăzute în bugetele tuturor ministerelor. Este important să le acordăm, în continuare, pentru că au fost un motor de dezvoltare a industriei. Anul trecut, gradul de ocupare a spațiilor de cazare pe litoral a fost de aproape 100%. Acest fapt s-a datorat în principal voucherelor de vacanță”.Bogdan Trif a afirmat că ministerul intenționează să facă o promovare agresivă a turismului românesc în acest an, pe piețele externe: „Avem un videoclip nou, care este deja un succes și peste 6,5 milioane accesări pe postarea de pe facebook a ministerului. Intenționăm să ieșim cu el și în afară”.Viitoarea lege a turismului a fost în dezbatere publică. Referindu-se la noutățile pe care le va aduce noul act normativ, ministrul a afirmat: „Cel mai important lucru pe care îl reglementează îl reprezintă organizațiile de management al destinațiilor. Ele vor da posibilitatea ca taxa de promovare să fie gestionată în comun de mediul privat și de administrația publică locală. Mai mult, legea le oferă administrațiilor publice posibilitatea să suplimenteze taxa cu bani de la buget. Este o metodă foarte bună de a se promova România”.Trif a precizat că va veni pe litoral înainte de deschiderea sezonului estival.„Anul trecut, am fost de trei ori și am avut întâlniri cu hotelierii - a amintit el. Dar să știți că industria turismului de la malul Mării Negre este în proporție de 95% privată. Toate inconvenientele le reglează piața. Dacă ai un hotel la standarde, lumea va veni. Dacă nu, cu siguranță că regulile pieței te vor duce la situații neplăcute. Avem resorturi foarte bune care rivalizează cu cele din Bulgaria, dar avem și lucruri mai puțin plăcute. Ministerul le-a creat agenților economici din turism toate posibilitățile de dezvoltare. La ora actuală, gradul de fiscalitate este cel mai redus la nivel de Uniune Europeană”.Controale de îndrumare pe litoralControalele din viitorul sezon estival se vor desfășura după un alt tipic decât până acum, a afirmat ministrul. Totodată a precizat că: „Nu vom veni să luăm capete. În prima fază, o să venim în controale de îndrumare. O să le spunem agenților economici ce neajunsuri sunt. Nu o să dăm amenzi, nu o să închidem unități, dar, în cazul în care acestea nu se conformează, cu siguranță o să luăm măsuri drastice. Într-adevăr, protejăm industria, dar în aceeași măsură protejăm și clienții”.În privința crizei acute de forță de muncă cu care se confruntă turismul românesc, ministrul a făcut următoarele precizări: „Școala românească produce specialiști. Anual avem circa 42.000 de liceeni și studenți care absolvă școlile de profil. Este important ca acești tineri să găsească un loc de muncă în România și să găsească oferte atractive. Să nu se supere hotelierii pe mine! Am discutat cu foarte mulți. Unii mi-au spus că nu se plâng de lipsa forței de muncă, deoarece plătesc salarii corecte, astfel că angajații nu le pleacă. Dacă îi ții pe oameni cu salariul minim pe economie, probabil că se vor reorienta pentru a-și asigura traiul zilnic”.Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, cele mai mici câștiguri salariale din România se regăsesc în hoteluri și restaurante.În baza Legii parteneriatului public-privat, ministerul intenționează să lanseze proiectul unui resort (complex turistic) pe litoral. Bogdan Trif a refuzat să dezvăluie unde va fi amplasat.„Ne dorim să revitalizăm întregul litoral al Mării Negre. Anul trecut, am avut un număr record de turiști pe litoral și în întreaga Românie. Astăzi, dacă ați vrea să vă faceți o rezervare pe litoral, ați avea dificultăți. Este semn că turismul funcționează în țara noastră”, a declarat demnitarul.Tot ieri, ministrul a luat parte la un seminar la care au fost prezenți hotelieri, tour-operatori și reprezentanți ai patronatelor din turismul de la țărmul mării.v v vÎn cadrul noii ediții a târgului de turism, expozanții au venit cu oferte speciale, disponibile doar în perioada evenimentului, oferte pentru perioada Sărbătorilor de Paște și 1 Mai, precum și oferte de tip early booking pentru vacanța de vară 2019.Concomitent cu acest eveniment, în cadrul Pavilionului Expozițional se desfășoară Salonul de Dotări Hoteliere și Alimentație Publică și Târgul de Mobilă.La cele trei evenimente participă 30 de firme și organizații expozante. Programul de vizitare este următorul: joi - sâmbătă, între orele 10 și 19; duminică, între 10 și 16.