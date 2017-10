Industria turismului cere descentralizarea deciziei şi parteneriat public-privat

Industria turismului cere descentralizarea deciziei și parteneriat public-privat

Pavilioanele C1 - C4 din cadrul Centrului Expozițional Romexpo găzduiesc ediția de toamnă a Târgului de Turism al României. La manifestarea expozițională participă 233 de expozanți, din care 25% sunt firme din străinătate. Suprafața ocupată este de 7.459 metri pătrați.Târgul de Turism al României rămâne locul ideal de prezentare atât a celor mai interesante oferte și atracții turistice din România și din străinătate, cât și a accesoriilor și gadget-urilor necesare în orice vacanță.Prezent la deschidere, Dănuț Jugănaru, directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, a remarcat creșterea numărului de expozanți români și străini față de ediția precedentă. La târgul de toamnă din noiembrie 2014 participaseră circa 200 de companii din România și din alte 15 țări, iar numărul vizitatorilor a fost de 17.651 de persoane.„În cadrul acestui târg sunt ofertate vacanțele de iarnă și de sărbători. Se constată un tot mai mare interes din partea românilor. De aceea, reprezentanții unor ambasade și-au manifestat intenția de a veni cu standuri proprii la viitoarea ediție. Acum, am remarcat standurile Bulgariei și ale statului Cile. Acesta din urmă a prezentat o colecție de vinuri, așa cum procedează, de altfel, la toate târgurile. Ar trebui ca și românii să își promoveze mai bine vinurile” - a declarat Jugănaru.Turismul din România este într-o continuă creștere în ultimii ani. În primele opt luni din 2015, în structurile de primire turistică au fost înregistrați 6,729 milioane de turiști, cu 17,2% mai mulți față de perioada similară din 2014. Turiștii români au reprezentat 77,6%, iar turiștii străini, 22,4%. Pe de altă parte, plecările vizitatorilor români în străinătate au fost de 9,165 milioane, în creștere cu 8,4%.„Industria turismului de pe litoralul românesc a avut creșteri semnificative, datorită faptului că a investit mult în promovare” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Corina Martin, președintele Federației Asociațiilor de Promovare a Turismului (FAPT).Trebuie menționat că asociațiile de promovare a turismului din întreaga țară au o serie de nemulțumiri în ceea ce privește modul în care este organizat și sprijinit turismul românesc de către autoritățile centrale. Federația a solicitat, în cadrul unei conferințe, ca turismul să fie condus nu de Autoritatea Națională pentru Turism, unde șefii sunt numiți de cele mai multe ori politic, ci de Organizația Română de Turism, care să funcționeze în baza unui parteneriat public-privat și care să stabilească democratic, prin vot, cum să se cheltuiască banii de promovare pentru turism. De asemenea, FAPT a cerut ca autorizarea plajelor, hotelurilor și a altor facilități din turism să fie făcută de autoritățile locale, în colaborare cu membrii asociațiilor și patronatelor.„Solicităm primului ministru desemnat, Dacian Cioloș, și președintelui Ro-mâniei, Klaus Iohannis, să ia în con-siderare că a sosit momentul unei schimbări fundamentale de abordare a turismului românesc, o schimbare structurală și absolut necesară. Forma de organizare a dezvoltării și promovării turismului românesc și întreaga abordare a acestui sector economic trebuie să treacă la pasul pe care România l-a întârziat deja nepermis de mult. Industria a făcut deja pași importanți, înaintea deciziilor administrației publice centrale, întrucât noi am convins deja 13 „guverne locale” să înființăm asociații de promovare și dezvoltare a turismului la nivel local, asociații în care lucrăm împreună, în echipă, atât autoritățile locale (primării și consilii județene), cât și patronatele locale (ANAT și patronatele hoteliere), aero-porturi, camere de comerț, operatori privați din industrie. Nu am convins până acum guvernul României și considerăm că momentul și conjunctura actuală în care ne aflăm ne obligă să ne asumăm această răspundere acum. Parteneriatul public-privat este cheia și motorul dezvoltării rapide și eficiente a turismului românesc”, au declarat reprezantanții FAPT.