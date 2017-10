Industria textilă a intrat la apă

Creșterea producției și vânzărilor din industria textilă este istorie. Criza economică a accentuat trendul descendent pe care se află sectorul din 2005. Previziunile pentru 2009 sunt sumbre, conform Federației Patronale a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei - Fepaius. În ciuda crizei, ponderea sectorului în totalul producției industriei prelucrătoare nu este de neglijat: 11,2%. În structura industriei ușoare, cea mai mare pondere o are fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (53%), urmată de încălțăminte (31%) și fabricarea țesăturilor (16%). „Din ianuarie 2005, industria este pe un trend descendent. Până în 2005, eram primii exportatori de confecții pe piața Uniunii Europene. Acum suntem pe locul trei, primele două locuri fiind ocupate de China și Turcia. Turcia a ajuns la o cifră de 3 milioane de angajați în industria textilă, în condițiile în care toată Uniunea Europeană are aproximativ 3,2 milioane de angajați în domeniu”, a declarat Aureliențu Popescu, președintele Fepaius. Cum s-a ajuns de la un ritm anual moderat de creștere a producției la un ritm accentuat de scădere? Factorii sunt numeroși. Cei mai importanți sunt intensificarea concurenței asiatice din domeniu, creșterea prețului materiilor prime necesare, dar și reducerea semnificativă a activității de prelucrare activă. „În prezent, mai avem aproximativ 2.000 de fabrici, iar marea majoritate exportă producția. Scăderea exporturilor României cu aproape 26%, în primele luni ale anului, comparativ cu 2008, i-a determinat pe producători să scadă producția, să disponibilizeze angajați și chiar să închidă firma”, a precizat Aureliențu Popescu. 2009 nu va fi diferit, din punct de vedere al trendului. „Va fi un an greu, iar producătorii de confecții vor trebui să se gândească și la piața internă”, a mai spus președintele Fepaius. Astfel, se preconizează o scădere a producției de țesături, de 14,5%, dar amplitudinea scăderii va continua să se diminueze, după vârful atins în 2007. Producția de tricotaje va scădea cu 10%, comparativ cu anul 2008. Industria articolelor de îmbrăcăminte se va confrunta și în acest an cu dificultăți, din cauza reducerii cererii interne și externe, și se estimează o scădere de 9,5% a producției, față de 2008, când sectorul a înregistrat cea mai mare scădere. Producția de încălțăminte, după o revigorare a activității în 2008, se estimează că va înregistra o ușoară creștere, de 0,1%, în 2009. În ceea ce privește importurile de produse ale industriei ușoare, Fepaius preconizează o diminuare a acestora în 2009, de 17,4%, față de anul anterior. Importurile de țesături vor scădea cu 24,5%, același trend estimându-se și în cazul importurilor de produse din piele și articole de îmbrăcăminte, de 10%, respectiv 5%.