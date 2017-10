Industria românească a primit cu 29,2% mai multe comenzi în primele 7 luni ale anului

În timp ce în numeroase țări din Uniunea Europeană au apărut semnele recesiunii economice, România continuă să aibă o creștere peste așteptări. Potrivit Institutului Național de Statistică, luna iulie 2008 s-a încheiat cu un spor de 0,2% al cifrei de afaceri din industrie, comparativ cu luna precedentă, și de 13,7% față de luna iulie 2007. În primele 7 luni ale acestui an, cifra de afaceri a industriei naționale a fost mai mare cu 7,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest an, cele mai mari creșteri le-au înregistrat: industria bunurilor de capital (+18,1%), industria energetică (+15,1%) și industria bunurilor intermediare (+6,1%). Industria bunurilor de uz curent a înregistrat o scădere cu 2,9%. În iulie 2008, comenzile noi din industrie, atât pentru piața internă, cât și pentru cea externă, au scăzut față de luna precedentă cu 2,2%, dar sunt mai mari cu 29,2% față de luna corespunzătoare din anul anterior. În primele 7 luni ale lui 2008, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2007, comenzile noi din industrie au crescut cu 17,4%. Pe parcursul primelor 7 luni din acest an, cele mai mari creșteri de comenzi noi le-au înregistrat: industria bunurilor de folosință îndelungată (+24,9%), industria bunurilor intermediare (+23,6%), industria bunurilor de capital (+10,2%) și industria bunurilor de uz curent (+9,6%). Majorarea volumului comenzilor este o garanție a faptului că producția și cifra de afaceri vor crește, în continuare, până la finele anului 2008. Analizate comparativ cu situația din celelalte state membre UE, aceste cifre ne spun că industria românească are un potențial ridicat de creștere, care o poate ajuta să depășească mai ușor perioada de declin din economia mondială. Atuurile României sunt: numeroasele investiții din ultimii ani, care tind să ajungă la maturitate abia de acum înainte; faptul că este încă o țară atractivă pentru noi investiții industriale; prețul încă scăzut al forței de muncă și fiscalitatea mai convenabilă decât în multe alte state comunitare.