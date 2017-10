Industria navală sud-coreeană a pierdut 5.000 de locuri de muncă în 2015

Potrivit agenției de știri Yonhap, șantierele navale din Coreea de Sud, în frunte cu Hyundai Heavy Industries Co., și-au redus forța de muncă cu aproximativ 3.000 de persoane în anul 2015. Concedierile au avut loc pe fondul pierderilor mari din exploatare, generate de întârzierile în construcția instalațiilor offshore și de criza din această industrie.Statisticile arată că primele trei șantiere navale ale țării și ale lumii - Hyundai Heavy, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co și Samsung Heavy Industries Co - au încheiat anul 2015 cu 3.000 de locuri mai puțin. Dacă se ține cont și de subcontractori, numărul total al locurilor de muncă închise se ridică la 5.000.Observatorii de pe piață se așteaptă la continuarea în anul 2016 a crizei din industria navală, fiind puțin probabilă o răsturnare de situație. Declinul construcțiilor navale va afecta puternic Coreea de Sud, acest sector fiind unul dintre motoarele de creștere cheie pentru economia sa, împreună cu industria electronică și a automobilelor.