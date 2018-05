Industria navală românească și-a dat întâlnire la Expoziția Europort, din Mamaia

Europort România este cea mai importantă expoziție maritimă găzduită de țara noastră. Ieri, 15 mai 2018, salonul expozițional din incinta Complexului Tenis Club Idu, din Mamaia, devenise neîncăpător pentru mulțimea vizitatorilor veniți la inaugurare.Reprezentanții unor șantiere navale românești, ai unor armatori fluviali și companii portuare veniseră să ia contact cu ultimele realizări din domeniul tehnologiilor navale, să ia pulsul pieței de echipamente navale, să stabilească contacte, să pună bazele viitoarelor relații de afaceri.Ajunsă la cea de a 12-a ediție, manifestarea expozițională reunește 57 de firme vest europene și românești, specializate în tehnologia sistemelor de propulsie, automatizări, echipamente de punte, management integrat, sisteme hidraulice, macarale, tratarea apei, sisteme de navigație și de comunicații, piese de dragare, sisteme electrice, ventilație și aer condiționat, elice, pompe etc. Faptul că printre ei sunt producători și furnizori de echipamente navale și servicii maritime din 11 țări (România, Olanda, Germania, Spania, Italia, Bulgaria, Turcia, Belgia, Polonia, Danemarca și Emiratele Arabe) demonstrează interesul deosebit pe care piața din țara noastră îl prezintă pentru aceștia.Organizatorul evenimentului este AHOY- Rotterdam (Olanda), în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și Asociația Națională a Constructorilor de Nave din România (ANCONAV).La festivitatea de deschidere au rostit scurte alocuțiuni: Raymond Siliakus - managerul expoziției, reprezentantul lui AHOY Rotterdam, Ionel Minea - secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Decebal Făgădău - primarul municipiului Constanța, Mihai Daraban - președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și Stella Ronner-Grubacic - ambasadorul Olandei la București,Secretarul de stat Ionel Minea a folosit prilejul oferit de manifestarea expozițională pentru a vorbit despre portul Constanța și amplul său program de investiții, în valoare de peste 600 de milioane de euro, despre efortul depus în direcția atragerii unor fluxuri de mărfuri care, în prezent ocolesc portul românesc.Răspunzând întrebărilor ziarului „Cuget Liber”, Mihai Daraban - președintele CCIR a declarat: „La această ediție a Europort sunt prezente 57 de firme; mai multe decât în anii anteriori. Deja, putem spune că parteneriatul dintre Camera de Comerț Constanța, AHOY Rotterdam și Ambasada Olandei la București a devenit o tradiție. Expoziția demonstrează că România este o piață efervescentă. Nu mai putem vorbi de o flotă maritimă comercială a României, dar avem o rețea de șantiere navale care funcționează. Și trebuie spus că funcționează pe o piață internațională ostilă, în care concurența este acerbă, mai ales din partea șantierelor navale ale Extremului Orient. Cu toate acestea, toate șantierele navale din România, cu restructurările aferente, au reușit să reziste și să fie competitive pe piața internațională.”Prezența singurului producător român - compania Watermota din Constanța, care tocmai a împlinit zece ani de existență - a fost remarcată de șeful Camerei de Comerț și Industrie a României. „Procesul de apariție a unor firme care realizează produse cu valoare adăugată mare este destul de lent în România, mai ales după 1990. Dar ușor-ușor, prin importuri de tehnologie, vom ajunge să creăm brand-uri românești, care să însemne ceva la export”, a spus Daraban.În afara companiei Watermota, care expune, printre altele, generatoare, diesel generatoare, pompe navale, ne-au atras atenția standurile firmelor Diesel Mecanica (dealer-ul lui Caterpilar în Constanța), Diesel House, Eekels Romania din Galați (furnizor de servicii electrotehnice și sisteme pentru construcțiile de nave), Eliche Radice spA Italia (producător de sisteme de propulsie), Famor SA Polonia (producător de echipamente de iluminat pentru nave).Prezentă la toate manifestările expoziționale cu tematică marină, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” are și la această expoziție un stand de prezentare.Dar să vedem care este opinia unuia dintre vizitatorii expoziției, directorul general al Șantierului Naval Constanța, Radu Rusen. „Evenimentele de acest gen ajută constructorii de nave și cei de echipamente navale să intre în contact, șantierele navale să ia contactul cu furnizorii. Acesta este și motivul pentru care, odată cu această expoziție are loc și ședința trimestrială a Asociației Naționale a Constructorilor de Nave din România (ANCONAV)”, a declarat Rusen.Expoziția este deschisă în perioadan 15 - 17 mai 2018. În continuare, programul de vizitare este următorul: pe 16 mai, între 10 și 17, iar pe 17 mai, de la ora 10 până la 15.