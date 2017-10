Industria navală mondială a doborât toate recordurile, în 2007

Industria navală se află pe val. Numărul livrărilor și al comenzilor șantierelor navale sporește cu fiecare an. Noul ciclu al creșterii a început în anul 2000. În prezent, se vorbește de un boom în acest domeniu. Evoluția are două cauze principale. Pe de o parte, este vorba de ascensiunea economiei globale. Vigoarea ei asigură combustia comerțului. Având nevoie de tot mai multe nave de transport, acesta exercită o presiune crescută asupra companiilor de navigație și șantierelor navale. Pe de altă parte, flota mondială se află într-un proces de înnoire, ca urmare a măsurilor de siguranța navigației și a mediului, impuse de Organizația Maritimă Internațională. Cele mai multe țări obligă companiile de shipping să renunțe la navele cu bordaj simplu și să se doteze cu altele mai sigure, cu dublu bordaj. O flotă de 2.412 nave noi Cercetătorii Institutului Coreean pentru Industrie și Comerț susțin că, în 2003, șantierele navale ale lumii au lansat la apă nave totalizând 35,5 milioane tone registru brut (TRB), doborând recordul anterior, stabilit în 1975. Ulterior, și noul pisc a fost depășit, în 2006, cu un volum de 51,7 milioane TRB. Iar în prima jumătate a acestui an, s-a consemnat un volum fără precedent de lansări de nave noi, însumând 69 milioane TRB. Statisticile CESA (Comunitatea Asociațiilor Șantierelor Navale Europene) diferă de cele ale institutului coreean, dar indică aceeași tendință de creștere explozivă. Potrivit ultimului raport comunitar, șantierele navale ale lumii au livrat, în 2006, o flotă de 2.412 nave, cu un volum total de 34 milioane CGT (tone brute compensate), dintre care 78% au fost fabricate în șantierele navale din China, Japonia și Coreea de Sud, iar 14% în cele din țările reprezentate în CESA (printre care și România). Pe plan mondial, livrările de nave noi au crescut cu 16%, în 2006, față de anul precedent. Coreea și-a extins producția cu 1,7 milioane CGT față de 2005, Japonia, cu 1,1 milioane CGT, iar Europa și China cu câte 0,8 mi-lioane CGT. Schimbarea ierarhiei mondiale Valoric, industria navală din principalele țări și regiuni ale lumii au obținut venituri cu 23% mai mari. Europa, după doi ani de rezultate mai slabe, ca urmare a influențelor de pe piața valutară, a obținut, în 2006, o creștere de 43% a veniturilor. Exprimate în dolari, acestea reprezintă un record, care îl doboară pe cel obținut în 2003. Creșterile de comenzi din cei trei ani precedenți au făcut ca, în 2006, să se obțină venituri de 13 miliarde euro la nivelul CESA. Din raportarea veniturilor la tonajul livrărilor rezultă că șantierele navale europene au excelat în construcția unor nave complexe și sofisticate, cu o foarte mare valoare adăugată. Potrivit CESA, în 2006, cererea mondială de nave noi a atins 57 milioane CGT, din care 38% reprezintă partea șantierelor navale din Coreea de Sud. China a obținut 23% din contracte, surclasând, pentru prima oară, Japonia, care deține o cotă de piață de doar 20%. La sfârșitul anului 2006, cerea mondială a înregistrat recordul tuturor timpurilor, cu un volum de comenzi de 130,4 milioane CGT, care este de 3,8 ori mai mare decât volumul livrărilor de nave noi din acel an. Declin previzibil Ciclul de creștere nu va fi, însă, prea lung. CESA este precaută și estimează că vremurile bune pentru industria navală mondială vor dura până în 2011 – 2012. La rândul lor, cercetătorii din cadrul Institutului Coreean pentru Industrie și Comerț au în vedere viitorul declin. Ei le cer șantierelor navale sud-coreene să fie precaute cu expansiunea capacităților de construcții, care pot duce la supra - aprovizionare și la o cădere bruscă a prețurilor. Șantierele navale – spun cercetătorii - pot avea probleme serioase dacă actuala explozie a comenzilor pierde din energie. Coreea de Sud, care a depășit Japonia (constructorul naval numărul unu în 2000) este principalul beneficiar al creșterii puternice a cererii, cu exporturi de top, de 28,2 miliarde dolari până la sfârșitul anului 2007. Creșterea fără precedent a cererii a obligat industria navală sud-coreeană să treacă de la construcția navelor în tradiționalele docuri uscate, la cea în docuri plutitoare și pe uscat. De asemenea, o serie de companii specializate în reparații navale sau în construcția de subansamble au trecut la construcția de nave complete. Astfel că, în iunie 2007, un număr de 16 noi șantiere au început să producă sau au obținut comenzi pentru construcția a 410 nave, totalizând 6,90 milioane CGT. Aceasta reprezintă circa 13% din totalul de 46,72 milioane CGT al navelor care se construiesc și sunt comandate de toate șantierele sud-coreene. Inovație tehnologică sau creșterea forței de muncă? Institutul coreean atrage atenția că evoluție explozivă conduce la o rapidă creștere a salariilor și costurilor de construcție. Aceasta poate afecta competitivitatea generală, dacă piața globală se calmează. Șantierele trebuie să învețe din experiența secolului trecut. La începutul anilor Ž70, prețul crescut al petrolului a frânat creșterea shipping-ului, iar după ce piața a fost saturată și creșterea economică globală a încetat, multe șantiere s-au închis, iar lucrătorii au fost concediați. „Companiile trebuie să se străduiască să crească competitivitatea cu ajutorul inovației tehnologice și sporirii eficienței, în loc să-și centreze atenția doar pe acumularea de comenzi" – recomandă cercetătorii sud-coreeni. 