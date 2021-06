Industria navală este ignorată de Guvernul României. Propunerile sale n-au fost cuprinse în PNRR

Șantierele navale au un impact major asupra economiei, arată statisticile ANCONAV. Astăzi, industria construcțiilor de nave asigură aproximativ 20.000 de locuri de muncă, iar cifra de afaceri realizată de șantierele navale reprezintă 1% din produsul intern brut. Datorită celor nouă șantiere navale ce funcționează în România, aceasta se situează printre primele cinci țări europene producătoare de nave.







Ce vor constructorii de nave?





În cursul procesului de elaborare a Planului Național de Redresare și Reziliență, ANCONAV i-a transmis Ministerului Transporturilor următoarele propuneri, pentru a le include în document:



- Promovarea unor facilități pentru transportul maritimo-fluvial, care să stimuleze comenzile de nave noi, retehnologizarea navelor existente și reducerea la minimum a impactului transportului naval asupra mediului;



- Implementarea unei scheme de reînnoire a navelor aflate sub pavilion românesc, care să promoveze decarbonizarea și digitalizarea sectorului maritim;



- Înființarea unei companii naționale de transport maritim (după modelul fostei Navrom Constanța);



- Implementarea unor programe suport pentru forța de muncă din domeniul naval, pentru dezvoltarea competențelor digitale și atragerea de noi resurse umane în acest domeniu strategic.



Speranțe înșelate





Stimați cititori, constructorii de nave s-au așteptat ca Executivul să preia propunerile și să le includă în PNRR. În definitiv, chiar guvernanții îndemnaseră mediul de afaceri să contribuie la fundamentarea acestui program esenţial pentru redresarea și dezvoltarea țării în perioada următoare. Ei bine, speranțele le-au fost înșelate!





Pe data de 9 iunie 2021, sub semnătura președintelui executiv, Florin-Marian Spătaru, și a directorului Gelu Stan, ANCONAV a adresat Guvernului României, Ministerelor Economiei, Transporturilor, Investițiilor și Proiectelor Europene o scrisoare deschisă în care își exprimă surprinderea că industria navală este ignorată, în ciuda importanței sale: „Am constatat, cu dezamăgire că nu a fost cuprinsă în niciunul din capitolele de investiții din Programul Național de Redresare și Reziliență”.



Efectele pandemiei în construcțiile navale





De ce trebuia inclusă industria construcțiilor de nave în program? Iată ce spune ANCONAV: „În anul 2020, comenzile pentru nave din Europa au scăzut cu 62% în tonaj și 77% în valoare, comparativ cu 2019, cu impact negativ asupra întregului lanț de aprovizionare. Scăderea numărului de comenzi de nave noi s-a resimțit la nivelul industriei navale românești și estimăm că această criză se va adânci și mai mult în anul curent. Acest fapt va avea o serie de consecințe negative concrete, după cum urmează: disponibilizări din marile șantiere, mai puține taxe și impozite colectate la bugetul de stat și, poate cea mai gravă pe termen lung, pierderea capacității de producție a României (…) Este greu de intuit dacă 2021 va aduce modificări majore, dar deja resimțim o accentuare puternică a efectelor negative ale pandemiei.”



Susțineți industria navală!





Prin noul mesaj, constructorii de nave îi solicită Guvernului României să ia măsuri concrete de susținere a industriei, pentru salvarea locurilor de muncă, asigurarea capacității de a produce nave în România și a transforma țara noastră într-un pol de competitivitate al industriei navale europene.





Totodată, ANCONAV le reamintește guvernaților care este politica Uniunii Europene în domeniul naval: „Prin intermediul programului Next Generation EU, Comisia Europeană a subliniat rolul strategic pe care îl are transportul naval la nivel european în a asigura sustenabilitatea lanțurilor de valoare și a proceselor economice. Ținând cont de impactul pe care îl are transportul naval în securitatea economică a Europei, Comisia Europeană menționează în acest document faptul că se va acorda o atenție deosebită producției și livrării de vehicule și de nave sustenabile.”



România, fără strategie navală





Stimați cititori, timp de 30 de ani, guvernele care s-au perindat la cârma țării n-au făcut nimic pentru susținerea sectorului naval, dimpotrivă! Companiile de navigație Navrom, Petromin și Romline au fost falimentate, iar flota națională a fost distrusă. Șantierele navale ar fi avut aceeași soartă, dacă n-ar fi fost privatizate la timp. Rămași fără locuri de muncă în propria țară, navigatorii români sunt nevoiți, de peste 20 de ani, să muncească în flotele altor țări, iar sistemul de învățământ superior marinăresc să pregătească forță de muncă pentru piața externă.





De-a lungul anilor, cotidianul „Cuget Liber”, Sindicatul Liber al Navigatorilor, Liga Navală Română, o serie de reprezentanți ai comunității maritime au solicitat reînființarea pavilionului maritim internațional al României, pentru a atrage nave și companii de navigație, locuri de muncă pentru navigatori și cadeți, pentru a stimula cu comenzi de reparații și construcții noi industria navală națională și a atrage venituri la bugetele statului. Eforturile concertate au dus la înființarea unei comisii de lucru la nivelul Ministerului Transporturilor, care, în scurta perioadă de viață, a reușit să facă o serie de pași importanți. Din păcate, începând din anul 2020 nu s-a mai auzit de ea.





Constatăm că, în anul de grație 2021, statul român, Guvernul și Ministerul Transporturilor nu au nicio strategie privind sectorul naval, de parcă România n-ar fi țară maritimă. Domnule președinte Klaus Iohannis, domnule prim-ministru Florin Cîțu, domnule ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, marinarii și constructorii de nave sunt cetățeni ai României, au nevoie de locuri de muncă în propria țară, de susținere prin investiții și comenzi de lucru! Faceți ceva pentru ei, ajutați-i! Colaborați cu organizațiile lor reprezentative. Împreună cu ele, construiți o strategie pentru sectorul naval și aplicați-o cât mai repede! România maritimă așteaptă să fie salvată de statul român!