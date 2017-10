Industria navală a Ucrainei, în creştere cu 19,3%

Industria navală a Ucrainei, în creștere cu 19,3%

În primele nouă luni ale acestui an, companiile din industria navală a Ucrainei au realizat o producție cu 19,3% mai mare decât în același interval de timp din 2009. Volum total al producției s-a ridicat la 300 milioane de dolari, se arată într-un raport al Ministerului Industriilor din Ucraina. Printre performerele acestui an se numără firmele SJSH Company Cernomorsky (de la Marea Neagră) JSC Shipbuilding plant Zaliv, SE Gas-turbine production Zorya-Mashproekt, JSC Plant Equator, JSC Plant Fiolent și JSC SIC Kiev Automatics Plant. În perioada de referință, companiile din sector au construit și livrat 24 de nave și facilități plutitoare, în valoare de 161,2 milioane de dolari. 15 dintre ele au fost comandate de clienți interni, iar 9 de către firme din Norvegia și Olanda. De asemenea, au fost reparate 156 de nave, factura totală ridicân-du-se la 135 milioane de dolari. Portofoliul de comenzi din acest an cuprinde 28 nave, în valoare de 609,3 milioane de dolari, din care: 19 nave pentru piața internă și 9 nave pentru export.