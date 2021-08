Industria de morărit şi panificaţie solicită ajutor statului pe fondul creşterii preţului la energia electrică

Industria de morărit şi panificaţie solicită o schemă de ajutor din partea statului pe fondul creşterii nemaiîntâlnite a preţului la energie electrică, scumpirea pâinii fiind imposibil de evitat în următoarele luni, în condiţiile în care costurile sunt influenţate semnificativ şi de preţul ridicat al grâului din această perioadă, cel mai mare preţ înregistrat în luna august din istorie. „Preţul grâului este acum 1.100 de lei/tonă adus la moară. Este cel mai mare preţ înregistrat în luna august din istorie. Am mai avut în anii 2003-2004 o asemenea problemă, dar a fost mai târziu, în lunile septembrie-octombrie, dar noi din 10 august suntem pe 1.100 de lei tona de grâu, ceea ce este foarte mult. Noi am avut un preţ mare la grâu şi până în noua recoltă şi atunci nu am modificat preţul pâinii, pentru că am zis că vine grâu din noua recoltă care e mai ieftin şi ne echilibrăm, dar din păcate ne-am dezechilibrat total”, a declarat Aurel Popescu, preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase, ROMPAN.