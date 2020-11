Industria de apărare s-a relansat în anul 2020

La rândul ei, compania IOR beneficiază de sprijin având aprobat planul de reorganizare.



În privința companiei Romarm, ministrul a amintit că, în anul 2020, aceasta a semnat contracte în valoare de aproximativ 150 milioane de dolari, din care 105 milioane la export. Față de anul 2019, contractele de export au înregistrat o creștere de 300%.



Au fost reactivate piețe tradiționale de export (Egipt și Oman) și s-a deschis o relație nouă cu Republica Moldova. Totodată, au fost deschise canale cu perspective mari de concretizare în zona Africa și Orientul Mijlociu, piețe pierdute de către România. Piața din SUA a devenit și ea o piață țintă pentru Romarm. În plus, compania a câștigat licitația pentru echiparea MAI cu pistoale de 9 mm Beretta.





În anul 2020, în industria de apărare s-au realizat investiții de aproape 309 milioane de lei pentru: capacități de producție pentru fabricarea pulberilor și explozibililor, a armelor și munițiilor, a subansamblurilor pentru tehnica militară, a sistemelor de comunicații, comandă, control, computere, supraveghere – recunoaștere, a accesoriilor de protecție balistică etc.





„Romaero” este prima companie din industria națională de apărare care a avut aprobat un plan de restructurare atât de AGA, cât și de ANAF și care a reușit, deja, să plătească 50 de milioane lei din datoriile pe care le are către bugetele statului, a declarat Virgil Popescu - ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în cadrul unei conferințe de presă.„Romaero are o cooperare foarte bună cu parteneri externi. Este centru de mentenanță Spartan și Hercules. Este partener Raytheon, pentru sistemul de rachete Patriot. Romaero este o companie de tradiție, care va face istorie în industria de apărare în România. În plus, continuă să furnizeze elemente structurale pentru avioanele Boeing. Romaero lucrează și cu Lockhead Martin”, a precizat ministrul.