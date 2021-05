Indice fix predefinit pentru ţările unde românii îşi petrec vacanţele

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) propune autorităţilor un indice fix pentru ţările ce constituie destinaţii de vacanţă pentru români. Este vorba despre o metodă alternativă de analiză a situaţiei epidemiologice a ţărilor unde românii îşi petrec vacanţa, astfel ca la întoarcere dintr-o destinaţie cu indice sub cel fixat, românii nevaccinaţi să nu mai fie obligaţi să intre în carantină. Reprezentanţii ANAT spun că acest model este aplicat cu succes în alte ţări europene. Ei au dat exemplu, dacă indicele este stabilit la 500, toţi cetăţenii români care se întorc din ţări cu indice epidemiologic sub 500 şi nu sunt vaccinaţi, să fie exceptaţi de la efectuarea carantinei. Acest model este aplicat cu succes în ţări precum Portugalia (indice fixat la 500) şi în Islanda (indice fixat la 700). România are un indice de 128 mai mic decât majoritatea ţărilor unde românii vor să călătorească.