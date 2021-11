Indagra 2021 a fost un succes deşi s-a ţinut în condiţii de pandemie

An greu pentru târgurile şi expoziţiile tematice din cauza pandemiei. Pentru că în 2020 cel mai important eveniment internaţional agricol nu a avut loc, anul acesta, Indagra s-a desfăşurat cu respectarea retricţiilor sanitare impuse de pandemie. Peste 10.000 de vizitatori, specialişti şi public larg au venit în perioada 27 – 31 octombrie să viziteze cele mai noi tehnologii şi echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii şi zootehniei. Deşi intrarea a fost liberă, accesul la Romexpo s-a făcut în baza certificatului verde. Potrivit organizatorilor, Camera de Comerţ şi Industrie a României, au fost prezente la cea de-a XXV-a ediţie peste 130 de companii din 12 ţări. Au participat firme cunoscute din Belgia, Bulgaria, Federaţia Rusă, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Serbia, Turcia, Ungaria şi România. Târgul a fost împărţit în patru saloane tematice: salonul de agricultură, salonul de zootehnie, cel dedicat industriei alimentare şi salonul utilajelor agricole. Vedeta târgului a fost o combină dotată cu tehnologie de ultimă generaţie care valorează peste jumătate de milion de euro. Aceasta se poate controla cu un soft special dintr-o tabletă, are un consum redus şi îşi poate adapta funcţionabilitatea după suprafaţa pe care o are de recoltat", se menţionează în comunicat. La Indagra 2021 vizitatorii au putut să vadă tractorul produs integral în România, care asigură o vizibilitate foarte mare deoarece este realizat pe 4 piloni, are nivelul 5 de poluare, adică echivalentul euro 6 la maşinile obişnuite, iar tehnologia cu care este dotat garantează un consum redus.