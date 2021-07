Încurcate sunt căile ARSVOM-ului. Viitor incert pentru personalul și patrimoniul agenției!

Ministrul Cătălin Drulă a lipsit de la întâlnirea cu delegația sindicală, trimițându-i să-i țină locul pe secretarul de stat Ionel Scrioșteanu și Doina Cojocaru – noua șefă a direcției navale din cadrul ministerului, ambii fără pregătire și competențe profesionale în domeniul naval.





De la cei doi, sindicaliștii au aflat că până la acea dată nu se luase vreo hotărâre concretă privind soarta ARSVOM, dar că decizia de desființare a agenției „este asumată politic”.





„Ni s-a spus că există un mandat guvernamental pentru această decizie, dar în ciuda insistențelor noastre, nu ne-a fost prezentat niciun document în acest sens. Am solicitat să ni se spună ce se va întâmpla cu personalul și patrimoniul ARSVOM, dacă vor trece la ISU odată cu preluarea atribuțiilor sale. Nici la această întrebare nu am primit răspuns. În schimb, s-a afirmat că va fi organizată o comisie de lucru, care va analiza situația și va face propuneri. Am solicitat ca din respectiva comisie să facă parte și un reprezentant al sindicatelor, dar am fost refuzați, spunându-ni-se că vom fi informați la final asupra deciziilor luate. Noi, reprezentanții sindicatelor, am declarat că ne opunem ferm desființării ARSVOM și că vom ataca hotărârea la Curtea Constituțională. Am avertizat că vom informa forurile europene și toate părțile cu care România a încheiat acorduri internaționale pentru salvarea vieții omenești pe mare”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Silviu Stanciu, președintele Sindicatului Portuar Român UNIREA și al Federației Sindicatelor Trans-Conex Port.





Între timp, ministrul Transporturilor l-a detașat pe maiorul Ionuț Voicu, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, în funcția de director general al ARSVOM, pentru o perioadă de șase luni. El va avea un salariu de bază de 7.546 de lei și un „spor pentru condiții vătămătoare în cuantum de 1.131 lei”. Ce vreți, să conduci Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare pe ultimul său drum reprezintă o misiune periculoasă pentru sănătate!





După cum se știe, șeful Transporturilor anunțase că o va desființa, iar atribuțiile ei vor fi încredințate Inspectoratului pentru Situații de Urgență.