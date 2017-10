INCREDIBIL: Trenul de Constanţa care a deraiat s-a izbit de un bloc de gheaţă de 3 metri

INCREDIBIL: Trenul de Constanța care a deraiat s-a izbit de un bloc de gheață de 3 metri

Trenul 582, care circula în această dimineață pe ruta Constanța- București Nord, a izbit un bloc de gheață de trei metri și a deraiat. 120 de pasageri așteaptă, în frig, echipele de intervenție. O pasageră a relatat, la Realitatea TV, momentele de groază prin care trece. "Bancul de gheață e cât trenul de înalt. Când a deraiat, trenul avea viteză destul de mare, impactul a fost puternic, am crezut că o să se răstoarne", a spus Manueal Scweringer. "Ne-au spus controlorii ca a fost un banc de gheață foarte foarte mare, de 2-3 metri înălțime, îl vad si eu. L-am lovit, primele două vagoane au deraiat, am simțit că trenul merge repede înainte, apoi o ia la stânga, iar înainte, iar la stânga. Primele două vagoeane s-au dus într-o parte. Înțeleg că și cea de-a doua linie către București e blocată, nu se mai poate circula. Se pare că nimeni nu e rănit (...) Când a deraiat, avea viteză destul de mare, impactul a fost puternic, am crezut că o să se răstoarne tot trenul. Toată lumea a fost foarte panicată", a povestit pasagera. La rândul său, reprezentantul CFR Călători Adrian Vlaicu a precizat că în trenul care a deraiat se află 120 pasageri, și că în acest moment ei nu au căldură. El nu a putut preciza în cât timp vor putea ajunge la tren forțele de intervenție. "Se iau măsurile care se impun astfel încât să se intervină de urgență. Colegii de la infrastructură se pare ca au patrulat cu utilajele pe acolo de dimineață, dar viscolul e extrem de puternic. Cel mai rapid se caută să se preia pasagerii pentru a fi transportați în siguranță, apoi se intervine pentru degajarea liniei și redarea circulației. Dar condițiile de intervenție vor fi deosebit de dificile probabil. Ne mobilizăm cu echipele de intervenție", a spus Vlaicu.