Incidente și accidente pe mări și oceane

Un incendiu a izbucnit la bordul unui cargou ancorat la Pendik, în zona Istanbul, în dimineața de 4 ianuarie 2019. Suprastructura a fost cuprinsă de flăcări. 15 persoane de pe navă au fost evacuate. Se pare că este vorba de cargoul „Mark”.x x xÎn după-amiaza de 4 ianuarie 2019, cargoul de mărfuri generale „Muhammet Gumustas 5” s-a deplasat în timp ce era ancorat la Sinop, Turcia, în Marea Neagră, ancora sa grapând fundul mării din cauza vântului puternic. În cele din urmă, a lovit cargoul „Verlaine” aflat în zona de ancoraj. Ambele nave au suferit avarii la corp, deasupra liniei de plutire.x x xCargoul de mărfuri generale „NS Tera” a suferit o defecțiune mecanică și a scăpat de sub control, în timpul unei manevre în Antikyra, Grecia, Golful Corint, în după-amiaza de 3 ianuarie 2019. Bulbul cargoului a lovit pupa bulk-carrier-ului „Delphy Ranger”, ambele nave fiind avariate în urma impactului.x x xPe data de 4 ianuarie 2019, a izbucnit un incendiu în compartimentul mașini al platformei pentru montarea conductelor petroliere marine „Castro Sei”, care era andocată la Limassol, Cipru, Personalul de la bord a fost evacuat și, în cele din urmă, incendiul a fost stins.x x xFerry-boat-ul „Maria Rosario” s-a scufundat parțial lângă cheul din portul Puerto La Cruz, din Venezuela, din cauza lipsei totale de întreținere. Este cel de-al treilea ferry-boat abandonat care se află în dificultate, în Puerto La Cruz.x x xNava portcontainer „MSC Zoe” a pierdut 270 de containere în timpul nopții de 1 spre 2 ianuarie, în Marea Nordului, în condiții meteorologice nefavorabile. Incidentul s-a petrecut la nord de Borkum, Germania. Nava plecase de la Sines, Portugalia, spre Bremerhaven, Germania. Containerele sunt încărcate, în principal, cu piese de schimb auto, jucării și mobilier. Trei containere conțin peroxizi organici periculoși. Valurile au aruncat pe țărm 21 de containere, printre care nu se găsesc și cele trei, cu mărfuri periculoase.x x xNava pentru transportul peștelui „Ou Ya Leng 6” a eșuat pe atolul Taka, din Insulele Marshall, în după-amiaza de 2 ianuarie 2019. Corpul a suferit o spărtură, nava raportând pătrunderea apei. Cei 24 de membri ai echipajului au urcat într-o barcă de salvare și au ajuns pe un atol nelocuit. Garda de Coastă din SUA a început operațiunea de salvare. Vasul „Ou Ya Leng 6” are 3.289 tone registru brut, a fost construit în 2015 și este înmatriculat sub pavilion China.x x xNava de croazieră „Nippon Maru”, cu 524 de pasageri la bord, a lovit cheul, la sosirea în portul Apra, din Guam, pe timp de noapte. În urma impactului, nava și cheul au suferit avarii. Vasul s-a ales cu o spărtură de 1,5 metri pe 2,1 metri, deasupra liniei de plutire.x x xTancul de produse petroliere „White Shark” a solicitat asistență medicală în timp ce se afla în Marea Chinei de Sud, în largul coastei din sudul Vietnamului. Patru marinari filipinezi erau răniți, având fracturi ale oaselor picioarelor, coaste rupte și sângerări puternice. Nu se cunosc împrejurările în care cei patru au fost răniți. În ajutor a fost trimisă o navă vietnameză de salvare, care i-a preluat pe răniți.x x xNava portcontainer „MSC Mandy” a fost atacată de pirați pe 2 ianuarie 2019, la aproximativ 50 mile marine sud de Cotonou, Benin, în timp ce se îndrepta dinspre Lome, Togo, către Lagos, Nigeria. Șase membri ai echipajului au fost răpiți. Nava a ajuns în Lagos după atac, în dimineața zilei de 4 ianuarie.x x xSalvatorii taiwanezi au fost alertați în dimineața de 2 ianuarie 2019, în urma primirii unui mesaj de primejdie de la cargoul de mărfuri generale „Londra”. Vasul a raportat că s-a răsturnat la 80 mile marine nord-est de Insulă Pengjia, din nordul Japoniei. A fost demarată o operațiune pentru salvarea celor 15 membri ai echipajului, din care: 14 marinari din Myanmar și unul din Taiwan. Conform primelor informații, cinci marinari au fost salvați de navele de pescuit din zonă.