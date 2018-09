Incidente și accidente pe mări și oceane

Un vas al Forțelor Navale braziliene a luat apă și s-a înclinat puternic. Pe data de 8 septembrie 2018, în timp ce se afla la baza navală din Rio de Janeiro, la bordul fregatei „Niteroi” s-a produs o infiltrare a apei, din cauza defectării unor valve de fund. Ca urmare a pătrunderii masive a apei, vasul s-a înclinat tribord, dar a fost susținut de fregata „F Greenhalgh” (F-46), să nu se răstoarne.x x xYacht-ul de lux „Kanga”, recent construit, care urma să devină o stea în această lună, la Monaco și în spectacolul de la Cannes, a luat foc în dimineața de 9 septembrie 2018. Vasul era ancorat la Dubrovnik (Croația), la Marea Adriatică. Cele 13 persoane aflate la bord au fost evacuate și sunt în siguranță. Pompierii au intervenit și au reușit să pună focul sub control. Epava a fost dusă în portul Prapanto, lângă Dubrovnik. Suprastructura a fost distrusă de foc, iar corpul a fost grav avariat. Cauza incendiului este necunoscută.Yacht-ul are 490 tone registru brut, lungimea de 41 metri, a fost construit în 2018 la șantierul naval CCN din La Spezia, Italia, este înmatriculat sub pavilion Malta și asigură locuri pentru 12 persoane.x x xÎn după-amiaza de 11 septembrie, în sala mașinilor de trawlerul norvegian „Langenes” a izbucnit un incendiu. Incidentul s-a produs în timp ce nava de pescuit se afla la aproximativ 80 mile marine vest de Rogaland, Norvegia, în Marea Nordului. Sistemul de stingere a incendiilor a fost activat, iar focul a fost pus sub control. 14 membri ai echipajului au fost transportați în siguranță cu un elicopter, iar cei 6 care au rămas la bord și-au continuat lupta cu flăcările. În ajutor au sărit una sau două nave.x x xCargoul de mărfuri generale „Feofan Shokhirev” a intrat în coliziune cu cargoul „Volgo – Don 5088”, care era ancorat în zona portului Azov, la confluența Donului cu Marea Azov. Accidentul a avut loc pe data de 10 septembrie 2018, în timp ce „Feofan Shokhirev” se deplasa în amonte. „Volgo – Don 5088” s-a ales cu o spărtură în corp, din cauza loviturii, iar „Feofan Shokhirev”, cu o îndoitură în zona bulbului.x x xNava de servicii portuare „Krebs Helios” a eșuat pe 11 septembrie 2018, în nordul Germaniei, în Marea Baltică. Vasul a fost repus în plutire după aproximativ trei ore și a fost adus la ancoră, pentru inspecție și investigație.x x xPe data de 8 septembrie 2018, o macara din Șantierul Naval CSSC Guangzhou Huangpu, din China, s-a prăbușit, omorând doi lucrători și rănind un al treilea. Macara prăbușită a lovit, de asemenea, o navă auxiliară militară, aflată în construcție.