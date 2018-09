Incidente și accidente pe mări și oceane

Tancul de produse petroliere „Key Fighter” a solicitat asistență medicală pe data de 1 septembrie 2018, în timp ce se afla la nord de Maloy, Norvegia. Nava era încărcată cu ulei de rapiță. Doi membri ai echipajului s-au intoxicat grav prin expunerea la hidrogen sulfurat, în timp ce lucrau într-un tanc de marfă. Ambii și-au pierdut cunoștiența și au fost scoși din rezervor de către un coleg. Cei doi navigatori au fost preluați de un elicopter pentru a fi transferați la spitalul din Alesund. Unul dintre ei a murit, iar celălalt este în stare critică.x x xPe data de 1 septembrie 2018, dimineața devreme, ferry-boat-ul „Tassili II”, sub pavilion Panama, a lovit cargoul de mărfuri generale chinezesc „Han Xin”, în timp ce părăsea portul Oran, din Algeria, cu destinația Alicante, Spania. Ferry-boat-ul s-a ales cu o spărtură cu lungimea de câțiva metri în bordul tribord și a fost nevoit să se întoarcă în port și să acosteze, Pasagerii au fost debarcați. Cargoul a suferit, la rândul său, avarii.x x xPe data de 29 august 2018, la bordul ferry-boat-ului „El Venzelos” a izbucnit un incendiu, pe puntea cu mașini. Pe navă se aflau 875 de pasageri și 141 de membri ai echipajului. Incidentul s-a produs dimineața devreme, în timpul voiajului de la Pireu spre Chania, la 30 de mile marine de portul de plecare. Nava a fost nevoită să se întoarcă la Pireu. Toți pasagerii au părăsit ferry-boat-ul, niciunul dintre ei nefiind rănit.x x xTancul de produse petroliere „Meganisi” a lovit cheul în terminalul rafinăriei Jose, din Venezuela, în timpul manevrei de acostare. Nava venise din Statele Unite, fiind încărcată cu nafta. Unul dintre cele trei cheuri ale rafinăriei a fost avariat și închis. Nu există informații despre stricăciunile suferite de tancul „Meganisi”.x x xÎn timp ce se afla în Strâmtoarea Malacca, la bordul navei portcontainer „COSCO Shipping Thames” a fost detectat un fum dens în magazia numărul 4. Echipajul a activat instalația de stins incendii și focul a fost pus sub control. Nava a ajuns în zona de ancoraj a portului Singapore și, ulterior a acostat. Nu există informații despre marfa afectată de incendiu sau despre avariile suferite de navă.x x xBulk-carrier-ul „Bona” a fost nevoit să își întrerupă voiajul dinspre Golful Richards spre Rotterdam, pe data de 28 august 2018, după ce doi membri ai echipajului au fost răniți grav. Nava s-a întors în portul Elizabeth, răniții fiind preluați de un elicopter și transportați la spital. Incidentul s-a produs din cauza valurilor uriașe, care i-au surprins pe cei doi marinari, izbindu-i de construcțiile aflate pe punte.x x xFregata „BRP Gregorio del Pilar”, aparținând Marinei filipineze a eșuat în noaptea de 29 august 2018, în Marea Chinei de Sud, în apropiere de Half Moon Shoal, în estul Arhipelagului Spratly. Potrivit oficialilor Marinei filipineze nu există nici o infiltrare de apă la bord sau scurgeri de combustibil. „BRP Gregorio del Pilar” are un deplasament de 3.250 de tone, a fost construită în 1967 în SUA, are un echipaj de 85 de oameni și este dotată cu tunuri și un elicopter.