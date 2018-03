Incidente și accidente pe mări și oceane

Un incendiu s-a produs în magazia cargoului de mărfuri generale „Michael Putra”, în după-amiaza de 28 februarie 2018, în Marea Java, la 15 mile marine, sud de Bangka Belitung. Nava avea 20 de persoane la bord: navigatori și pasageri. Echipajul nu a putut controla incendiul, astfel că toți oamenii au părăsit nava, fiind salvați de pescari. Vasul era încărcat cu 17 vehicule Toyota, 36 de motociclete și mărfuri generale. A rămas în derivă și continuă să ardă. Cargoul „Michael Putra” are capacitateade 1.534 tdw, a fost construit în 1981 și este înmatriculat sub pavilionIndonesia.★ ★ ★Tancul petrolier „Pisces” a fost descoperit de o ambarcațiune de patrulare indoneziană, pe data de 28 februarie 2018. Vasul era abandonat și se afla ancorat în dreptul Insulei Pulau Nongsa, în strâmtoarea Singapore, în vecinătatea periculoasă a conductei subterane de gaze. La bord nu se afla niciun om, iar nava nu arată ca fiind în primejdie. Conform Gărzii de Coastă, tancul petrolier a fost abandonat recent, fără niciun motiv aparent.Nava a fost remorcată până în portul Tanjung Uban, din Insula Bintan. Autoritățile indoneziene caută informații despre proprietarul, managerul sau agentul tancului petrolier, precum și despre soarta echipajului.★ ★ ★Căpitanul navei portcontainer „MSC Perle” a raportat managerilor companiei că au fost găsite două pachete cu substanțe suspecte, în sala mașinilor, în timpul lucrărilor de curățenie. Nava se afla în voiaj, dinspre Callao, Peru, spre Angamos, Chile. Operatorul navei a alertat autoritățile chiliene, pachetele fiind ridicate de ofițerii chilieni la sosirea navei, pe 28 februarie. În pachete au fost găsite 9 kilograme de cocaină și 6 kilograme de canabis. „MSC Perle” a părăsit Angamos pe 4 martie 2018, cu destinația San Antonio, Chile.★ ★ ★Nava portcontainer „CMA CGM Africa Three” a lovit cheul, în dana din terminalul de containere al portului Algeciras, Spania, în timpul furtunii Emma. Din fericire, nava și containerele de la bord nu au lovit macaralele de pe cheu. Întrucât avariile sunt minime, nava a fost lăsată să plece din Algeciras pe data de 4 martie 2018, cu destinația Dunkirk, Franța. ★ ★ ★Cargoul de mărfuri generale „Avalon” a intrat în coliziune cu un bollard (o instalație portuară), pe Canalul Ghent - Terneuzen, pe data de 1 martie 2018. Nava a suferit avarii grave. La tribord s-a produs o spărtură de câțiva metri lungime. Cauza accidentului a fost vântul foarte puternic. ★ ★ ★În noaptea de 28 februarie 2018, în timpul ciclonului Emma, nava de foraj petrolier „West Taurus”, aflată în portul Santa Cruz de Tenerife, s-a desprins din legăturile de la cheu și, purtată de furtună, a lovit portcontainerul „Spica”. Acesta s-a ales cu o spărtură într-o zonă subacvatică și a început să ia apă. Situația a fost pusă sub control. Spărtura a fost astupată, iar apa a fost pompată afară.★ ★ ★Tancul petrolier „Northsea Rational” a eșuat pe data de 2 martie 2018, în Canalul Kiel. Nava rămăsese în black-out și a ieșit de pe șenalul navigabil.