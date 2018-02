Incidente și accidente pe mări și oceane

O explozie provocată de un incendiu pe o navă aflată în reparație, în șantierul naval Cochin, din India, a ucis cinci persoane și a rănit alte unsprezece. Vasul se afla la reparații, iar explozia s-a produs în interiorul tancului de apa.x x xCargoul de mărfuri generale „Kudor 1”, încărcat cu bare de oțel, a fost atacat de un grup de bărbați înarmați, în trei bărci. Incidentul a avut loc în noaptea de 18 februarie 2018, în zona de coastă a insulei Sibago, din Filipine. Potrivit presei locale, atacatorii voiau să răpească membri ai echipajului pentru răscumpărare. Pirații au deschis focul asupra navei. Echipajul a respins atacul ca în Evul Mediu. Împroșcându-i pe pirați cu apă fierbinte amestecată cu ulei. Doi membri ai echipajului au fost ușor răniți. Nava a emis semnalul de primejdie, iar Marina din Filipine și Garda de Coastă au escortat-o până în portul Zamboanga.Nava „Kudor 1” (fostă „Ryoyu Maru No.18), are capacitatea de 1.592 tdw, a fost construită în anul 1995, este înmatriculată sub pavilion Tuvalu, managerul fiind Cudos Domestic Shipping, Davao.x x xCăpitanul bulk-carrier-ului „Golden Jake”, ancorat la nord de Insula Blake, State Park, a raportat dispariția șefului de echipaj în seara de 15 februarie 2018. Echipajul l-a căutat pe toată nava, dar fără niciun rezultat.Nava, aștepta să intre la descărcarea în Seattle, SUA, și stătea în ancoră de 48 de ore înainte ca șeful de echipaj să dispară. Pe data de 18 februarie, Garda de Coasta a suspendat căutarea. x x xNava ro-ro rusească „Ural”, sub pavilion Panama și operată de o companie turcească din Mersin, a fost reținută în portul Sfax, Tunisia. Potrivit localnicilor, autoritățile ar fi căutat arme și muniție la bord. Nava plecase de la Novorossiysk, Rusia, spre Douala, Camerun, dar a fost nevoită să facă o escală la Sfax, din cauza unei defecțiuni mecanice. x x x300 de kilograme de cocaină au fost confiscate la bordul portcontainerului „Dimitris C”, în Genova, Italia. Pungile de plastic în care se afla cocaină au fost descoperite de echipajul ucrainean, care a anunțat autorităților italiene. Nava, echipajul și operatorul nu au nicio legătură cu această tentativă de contrabandă.Nava are capacitatea de 3.430 TEU și este înregistrată sub pavilionul maltez. Substanța suspectă era ascunsă pe punte. Ea a fost descoperită după o căutare amănunțită efectuată de echipaj, conform politicii standard a companiei. x x xÎn dimineața zilei de 18 februarie, la borul distrugătorului rusesc „Marshal Shaposhnikov”, în sala mașinilor, a izbucnit un incendiu. Nava se afla în portul Vladivostok. Pentru stingerea lui au intervenit 48 de pompieri cu 11 motopompe. Focul a fost pus sub control și stins, fără a fi raportate pagube. Vasul se afla în șantierul de reparații navale Dalzavod. Se presupune că incendiul a izbucnit de la lucrările executate la bord. Distrugătorul face parte din clasa Udaloy, a fost lansat în 1985, are un deplasament de 7.900 tdw, fiind dotat cu rachete, torpile și două elicoptere.