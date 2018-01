Incidente și accidente pe mări și oceane

Nava portcontainere „Hansa Meersburg” a lovit o macara portal în portul Keelungt, în timpul unei manevre. Macara s-a răsturnat, iar mai multe containere s/au prăbușit. Un docher a fost rănit ușor. Vasul „Hansa Meersburg” are capacitatea de 1.740 TEU, a fost construit în 2007, și este înmatriculat sub pe coasta german.Tancul de produse petroliere „VF Tanker-1”, sub pavilion rusesc, a ajuns pe un recif în după-amiaza zilei de 14 ianuarie 2018, în timp ce ancora la sud-vest de Insula Kea, Grecia. Peretele unui tanc de balast a suferit o spărtură. Nava a fost dusă în Golful Lavrion pentru verificări și reparații.