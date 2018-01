Incidente și accidente pe mări și oceane

Tancul de produse petroliere „Kaluba” a fost interceptat în Caraibe, prin eforturile întreprinse de Republica Dominicană, SUA și Olanda, după câteva luni de investigație și de urmărire a trei suspecți principali de trafic de droguri. Vasul plecase din Aruba Caraibe și urma să ajungă în Puerto Plata, Republica Dominicană. Nava a fost dusă la Santo Domingo, Republica Dominicană. La bord, într-un tanc de marfă, au fost găsite 1.570 de kilograme de cocaină pură. 12 membri ai echipajului au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi organizat traficul de droguri. Câțiva dintre suspecții principali în organizarea traficului de cocaină au fost deja arestați, iar nava a fost confiscată. ★ ★ ★Autoritățile din Mexic au fost avertizate cu privire la un posibil transfer de cocaină la bordul unei nave ce urma să intre în portul Lazaro Cardenas, de pe coasta Pacificului. La sosire, portcontainerul „Cap Palliser” a fost controlat și s-au găsit șase recipienți atașați pe corpul navei, sub apă, conținând în total 285 de kilograme de cocaină. Drogurile, potrivit oficialilor mexicani, urmau să fie livrate la Long Beach. Se pare că operatorul navei și echipajul nu au nimic de-a face cu traficul de droguri, nava fiind folosită ca mijloc de transport de către contrabandiști, fără știința acestora. Echipajul nu poate să-i observe pe scafandrii care atașează ceva pe corpul subacvatic al navei.★ ★ ★Ferry-boat-ul „Lite Ferry 20” a fost a fost lovit de nava „Seamine 8”, în după-amiaza zilei de 5 ianuarie 2018, la plecarea din portul Cebu, din Filipine. Copertina ferry/boat-ului a fost distrusă. Niciunul dintre membrii echipajului și cei 54 de pasageri nu a fost rănit, ferry-boat-ul continuându-și călătoria spre Tubigon.★ ★ ★Nava de croazieră „Grand Celebration” s-a desprins din legăturile de la cheu, în Freeport Bahamas, în timpul unui ciclon. Vasul a plutit în derivă și s-a lovit de un cheu, înainte ca remorcherele să reușească să o pună sub control. „Grand Celebration” s-a ales doar cu zgârieturi și a plecat în voiaj.★ ★ ★În timpul voiajului pe râul Yangon, din Myanmar, tancul de produse petroliere „Au Virgo” a scăpat de sub control. Din cauza unei greșeli de navigație, a lovit un debarcader, la care erau acostate mai multe bărci. Pe unele le-a scufundat, iar pe altele le-a spart. Atât debarcaderul, cât și nava au suferit avarii.★ ★ ★Cargoul de mărfuri generale „Jun Ming 16 Hao” a fost surprins de furtună în Marea Filipinelor, în nordul Insulei Samar, și a încercat să se adăpostească lângă Pambujan. Nava a raportat apariția apei în sala mașinilor și a cerut asistență. La scurt timp, echipajul a fost evacuat. Nava plecase din China spre o destinație necunoscută.★ ★ ★Bulk-carrier-ul „Federal Biscay” a rămas blocat în ghețurile de la Snell Lock, Massena, Canada, pe râul St. Lawrence. Nava nu a putut fi eliberată din ghețuri de cele două remorchere venite în ajutor. ★ ★ ★Cargourile de mărfuri generale „Changping” și „Xinwang 138”, ambele încărcate cu oțel, s-au ciocnit în zona de ancoraj din Shanghai. În urma impactului, „Changping” s-a scufundat. Au fost lansate operațiunile de căutare și salvare. Doar trei membri ai echipajului au fost salvați, în timp ce alți zece au fost dați dispăruți. ★ ★ ★Centrul de căutare și salvare pe mare din Petropavlovsk, Kamchatka a primit un mesaj de pericol de la nava de pescuit oceanic „Yugo Vostok-1”. La bordul acesteia se aflau 84 de membri ai echipajului.Vasul a raportat imobilizarea elicei. Aceasta s-a încurcat în parâmele cu care traulerul fusese legat de nava frigorifică „Tambov”, în apropiere de Kamchatka, în Marea Okhotsk. ★ ★ ★Cargoul de mărfuri generale nord-coreeană „Ryoggyon” a intrat în coliziune cu cargoul de mare capacitate rusesc „Bogatyr”, în Marea Japoniei. Nava rusească s-a ales cu avarii la pupa.