Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

Bulk-carrier-ul „Conquistador” încărcat cu cărbune din SUA a lovit cheul în portul Yuzhniy, din Ucraina, de la Marea Neagră, în timpul unei manevre. Atât cheul cât și nava au suferit avarii în urma impactului.x x xTancul de gaze petroliere lichefiate „Pilatus 44” a intrat în coliziune cu o navă de pescuit costieră, pe data de 15 octombrie 2017, în Golful Siam. Nava de pescuit s-a răsturnat, dar a rămas pe linia de plutire. Patru pescari au fost salvați.x x xCargoul de mărfuri generale „Seven Star”, sub pavilion bulgăresc, încărcat cu deșeuri metalice periculoase, a fost reținut în Salerno, Italia, la sosirea în port. Nava trebuia să ajungă la Oristano, în Insula Sardinia. Autoritățile italiene au devenit atente la deșeurile industriale introduse în Sardinia (mașini presate, electronice, plastic, filtre de ulei de motor, aparatele de uz casnic etc.) deoarece aceasta nu are fabrici de prelucrare și reciclare a deșeurilor. Se presupune că ar fi luat naștere un comerț ilegal undeva în Sardinia sau în apele insulei, că deșeurile sunt transbordate și ajung în alte țări. Sardinia a devenit un centru regional de distribuție a deșeurilor.x x xO echipă de scafandri ai Marinei Marii Britanii a degajat o torpilă ce se agățase de ancora tancului petrolier „Skaw Provider”, în afara portului Portland din Dorset. Operațiunea a durat cinci ore. S-a dovedit a fi o torpilă de testare, corodată, veche de câteva decenii. În timpul operațiunii, majoritatea echipajului a fost evacuată. Șase persoane, inclusiv căpitanul, au rămas la bord pentru a interveni în cazul de incendiu.