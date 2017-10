Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

Cargoul de mărfuri generale „Aliin” s-a înclinat puternic în timpul operațiunii de încărcare cu placaj. Incidentul a avut loc în după-amiaza de 25 septembrie 2017, în portul Dikili, din Turcia. În timp ce marfa era încărcată pe punte, nava s-a înclinat brusc și o parte din marfă a căzut peste bord.✶ ✶ ✶În ziua de 26 septembrie 2017, ferry-boat-ul „Maria Matilde” a eșuat pe stâncile din nordul Insulei Tablas, din Filipine, în Strâmtoarea Tablas. Nava avea la bord 2.151 pasageri și vehicule. 87 dintre pasageri au fost răniți în urma impactului, unii dintre ei fiind duși la spitalele din apropiere. Ferry-boat-ul „Maria Matilde” are 1.266 tone registru brut, a fost construit în 1971 și este înmatriculat sub pavilion Filipine.✶ ✶ ✶Nava de dragaj „Elefantas” a început să ia apă în după-amiaza de 25 septembrie, în timp ce se afla în portul Aspropyrgos, Atena. Draga era legată de un alt vas acostat în port și, în cele din urmă, s-a scufundat parțial.✶ ✶ ✶Portcontainerul „Hyunday Vancouver” a intrat în coliziune cu un vas de pescuit, în timp ce părăsea portul Incheon, din Coreea de Sud. Incidentul a avut loc pe data de 22 septembrie 2017. Impactul a fost ușor, astfel că niciuna dintre nave nu a suferit vreo avarie gravă. ✶ ✶ ✶Pe data de 25 septembrie 2017, tancul petrolier „Balt Flot 3” a intrat în coliziune cu o barjă împinsă de un remorcher. Incidentul a avut loc pe Canalul Volga - Marea Baltică, la kilometrul 790 de kilometri. Tancul petrolier s-a ales cu o spărtură sub linia de plutire, în zona bow-thruster-ului și a început să ia apă. Nu a fost raportată nicio scurgere de petrol în apele fluviului.