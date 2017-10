Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

Traulerul „Abou al Wafa” a luat foc în dimineața de 26 aprilie 2017, în portul Agadâr, din Maroc, în timpul lucrărilor de întreținere. Nava se afla la cheu. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Din cauza apei acumulate în timpul acestei operațiuni, traulerul s-a răsturnat spre tribord. Doi pompieri și un muncitor au fost răniți și spitalizați.v v vBulk-carrier „Beatrice” a eșuat pe râul Parana, în seara de 23 aprilie 2017, în timp ce se deplasa în aval. Vasul a fost repus în plutire după nouă ore. Apoi, a ancorat în apropiere de Puerto Parana, pentru inspecție. „Beatrice” are capacitatea de 55.700 tdw, a fost construit în 2009 și este înmatriculat sub pavilion Panama.v v vPotrivit unei investigații realizate de grupul justițiar ucrainean InfoNapalm, nava turcească „Fom” ar fi angajată, din decembrie 2016, în realizarea transportului ilegal în Crimeea, teritoriu la Marea Neagră care aparține Ucrainei și se află sub ocupația Rusiei. Vasul ar fi avut patru escale la Sevastopol, fapt ce reprezintă o încălcare a sancțiunilor și restricțiilor de transport maritim, impuse de Ucraina. Se afirmă că, în toate cele patru cazuri, după ce a livrat în Sevastopol marfa preluată din Turcia, nava ar fi fost încărcată cu sodiu pentru Egipt și că de atunci tranzitează strâmtorile turcești, declară Novorossiysk ca port de încărcare. Raportul a fost predat autorităților ucrainene. Urmează a fi lansate procedurile judiciare împotriva navei.