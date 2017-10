Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

Nava car carrier „Morning Compas” (pentru transportul autovehiculelor) a fost capturată de militanții mareșalului Khalifa Hafter, dictatorul din Susa, în apele libiene. Nava plecase din Coreea de Sud spre Misrata, cu peste 5.000 de automobile „KIA” și „Hyundai” la bord. Se spune că, înainte de a o sechestra, militanții au avertizat nava să nu intre în apele libiene.v v vUn incendiu a izbucnit în sala mașinilor ferry-boat-ului „Snav Toscana”. La bord se aflau 113 pasageri și cei 75 de membri ai echipajului. Incidentul s-a produs în dimineața de 19 februarie 2017, când nava se apropia de portul de destinație Palermo. Echipajul a reușit să țină focul sub control, astfel că nu a existat vreun risc pentru pasageri. Nava a acostat în siguranță la Palermo și focul a fost stins. Nimeni nu a fost rănit.v v vPe data de 19 februarie 2017, cargoul de mărfuri generale „Giang Hai”, sub pavilion Vietnam, a fost atacat de pirați în Marea Sulu. Un membru al echipajului a fost ucis, șapte au fost răpiți și 17 au rămas la bord. După atac, nava și-a schimbat cursul și, în dimineața de 20 februarie, a acostat la Sandaka. Cargoul are capacitatea de 4.739 tdw și a fost construit în 2008.