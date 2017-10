Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

Potrivit site-ului Cruise Capital, din Marea Britanie, pe nava de croazieră „Black Watch” s-a produs un incendiu, în dimineața de 1 iulie 2016. Nava era în drum spre Madeira, iar incendiul s-a declanșat în camera motorului auxiliar. Au fost avariate trei motoare generatoare de curent.Incendiul a fost stins de echipaj. O investigație va stabili cauzele producerii incidentului.Cargoul de mărfuri generale „Hekla” a eșuat pe Canalul Kiel, în zona Sehestedt, în dimineața de 2 iulie 2016, după blocarea motorului. Nava se deplasa de la Gdansk către Bremen. Traficul a fost închis pentru scurt timp. Cargoul a fost readus în plutire cu ajutorul unui remorcher și s-a îndreptat spre Rendsburg pentru investigație.Bulk-carier-ul „Thoresen” ar fi încercat să fugă din portul Colombo, Sri Lanka, în timp ce se afla în centrul unei anchete vamale.Nava a fost interceptată de forțele navale din Sri Lanka Marinei și dusă în zona de ancoraj de la Galle. Cei 27 de membri ai echipajului au fost reținuți.Tancurile petroliere „Bengal Spirit 1" și „Partex - 3" s-au ciocnit în afara zonei de ancoraj de la Chittagong. „Bengal Spirit 1" s-a ales cu o spărtură la babord , în zona tancurilor de marfă. Aproximativ 80 de tone de combustibil s-au scurs în mare.„Partex - 3" are capacitatea de 1.682 tdw, a fost construit în 2015 și este înregistrat sub pavilion Bangladesh. „Bengal Spirit 1" are același pavilion.Ministerul rus al Afacerilor Externe a anunțat că Forțele Navale libiene au interceptat tancul petrolier „Temeteron” în zona de coastă Al Zawyah, din vestul Libiei. Nava era încărcată cu benzen și a fost dusă la Tripoli. Echipajul, format din ruși, ucraineni și greci, a fost reținut. Tancul petrolier este suspectat de contrabandă cu petrol.