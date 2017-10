Incidente şi accidente pe mări şi oceane

Incidente și accidente pe mări și oceane

• Pe data de 6 mai 2016, ambarcațiunea din lemn „QN 6299” care executa un tur în portul Tuan Chau, din Hai Phong, Vietnam, a fost înghițită cu repeziciune de flăcări. La bord se aflau 37 de persoane, din care 36 de turiști străini și un vietnamez. Oamenii au scăpat cu viață aruncându-se în apă. Din fericire, toți au fost salvați sau au ajuns înot la țărm. Nu au fost răniți. Ambarcațiunea a ars și s-a scufundat în apropiere de un dig.• Tancul de produse petroliere „Ashley Lady” a fost acuzat că ar fi lovit o altă navă și ar fi fugit de Garda de Coastă coreeană. Nava este ancorată, în prezent, în zona de ancoraj Yeosu. Căpitanul rus a fost pus sub arest. Potrivit informațiilor disponibile, pe data de 3 mai 2016, tancul petrolier ar fi intrat în coliziune cu o navă de pescuit costier la câteva mile în largul Yeosu, iar căpitanul navei de pescuit a murit. „Ashley Lady” a primit ordin să se întoarcă la Yeosu, la scurt timp după coliziune. Garda de Coastă coreeană investighează cazul. Va fi analizată inclusiv vopsea de pe bulbul tancului petrolier, cu care se presupune că a fost lovită nava de pescuit.• 60 pachete cu 73 kg de cocaină au fost găsite într-un container aflat la bordul navei portcontainer „CMA CGM Ohio”, în noaptea 4 mai 2016 de către ofițerii mexicani, în Manzanillo. Containerul fusese încărcat în Buenaventura, Columbia, și urma să ajungă în Acajutla, El Salvador. Polițiștii s-au bazat pe informațiile primite.• La bordul navei de pescuit ton „Arkos Ichiapas” s-a produs un incendiu pe data de 4 mai 2016. Focul a izbucnit în magazia cu vopsea și provizii, din cauza unei scurgeri de butan. În acel moment, nava pescuia la aproximativ 70 mile marine sud-vest de Puerto Chiapas, Mexic, în Pacific. „Arm Romero PO - 144”, o navă de patrulare a Marinei mexicane, a venit pentru a acorda asistență. O echipă a urcat pe trauler și a stins focul. Nava „Arkos Ichiapas” are 1.157 tone registru brut, a fost construită în 1974 și este înmatriculată sub pavilion Mexic.• Nava de pasageri „Sabuj Nusantara 46” a eșuat în apele Insulei Pulau Gosong, din Marea Java, la nord de Jakarta. Potrivit relatărilor, la bord se aflau 115 pasageri plecați în vacanță. Toți pasagerii au fost evacuați, nava rămânând blocată pe recife.• Nava de pescuit „Pastor Carrillo” a fost cuprinsă de flăcări și s-a scufundat. Dezastrul a avut loc pe data de 5 mai 2016, la aproximativ 5 mile marine sud-vest de Almeria, Spania, în Marea Alboran. Trei membri ai echipajului au fost salvați de o navă de pescuit din apropiere.