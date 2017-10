Incidente pe mări şi oceane

Incidente pe mări și oceane

În dimineața de 26 aprilie 2016, pe cargoul de mărfuri generale „Suxuzhou-huo 6170" s-a produs un incendiu, în supra-structură. Nava se afla pe fluviul Yangtze, aproape de Zhenjiang, și era în-cărcată cu 2.300 de tone de cărbune. În ajutorul cargoului au fost trimise remor-chere de stingere a incendiilor, bărci de salvare și de poliție. Focul a fost pus sub control. Nu au fost raportate victime.v v vTancului petrolier „Distya” i-a fost interzisă intrarea în Malta, cu o încăr-cătură de petrol brut, care aparține zonei de est a Libiei, a cărei conducere este considerată ilegală de către vestul Libiei. Petrolierul nu este autorizat să intre în apele teritoriale ale Maltei, iar toate cererile vor fi refuzate, a anunțat autoritatea portuară din Malta.v v vPe data de 25 aprilie 2016, în timp ce se îndrepta spre Ajaccio, Corsica, nava de pasageri „Rhapsody of the Seas” a fost surprinsă de-o furtună. Cinci ferestre ale cabinelor de pe puntea a treia au fost sparte, lăsând să pătrundă apa. Șase camere au fost avariate, iar mocheta de pe holuri și casa scărilor de pe puntea trei s-au îmbibat cu apă. Geamurile au fost înlocuite, iar nava și-a reluat itinerariul. 45 de persoane au fost mutate în alte saloane, iar 44 s-au debarcat în Corsica. Pasagerilor afectați le-a fost rambursat costul călătoriei și au primit un bilet de croazieră.v v vUn camion de la bordul ferry-boat-ului „Ulysses” a luat foc dimineața devreme, pe 25 aprilie 2016. Nava se îndrepta spre Holyhead. Focul a fost stins rapid, nereușind să se extindă la alte vehicule de pe punte.