Început de an spectaculos pentru Murfatlar

La Berliner Wine Trophy, competiție de renume, care se desfășoară sub patronajul Organizației Internaționale a Viei și Vinului, Murfatlar România și-a adjudecat șapte medalii valoroase, dintre care cinci de aur și două de argint.Vinurile care au purtat pe etichetă anul 2011 au fost recu-noscute la justa lor valoare de către juriu, confirmând astfel așteptările producătorului. Muscat Ottonel Zestrea Murfatlar 2011 și Muscat Ottonel M1 2011 au obținut medalii de aur, iar Cramposie M1 2011 și Feteasca Regală M1 2011, două soiuri românești renumite, au obținut medalii de argint."Așa cum am anunțat anterior, 2011 a fost pentru vinuri cel mai bun an din ultimii zece ani. Această calitate deosebită a simțit-o și juriul când a punctat vinurile și o vor simți cu siguranță și consumatorii în paharele lor. Distincțiile primite pentru vinurile tinere confirmă previziunile noastre", a precizat Daniel Negrescu, Brand Manager Murfatlar România.Ori de câte ori ajunge pe masa de degustare a concursurilor din întreaga lume, singurul vin licoros românesc face senzație. La fel s-a întâmplat și la concursul desfășurat în capitala Germaniei, unde juriul a oferit medalii de aur pentru două sortimente de vinuri licoroase din gamă, Lacrima lui Ovidiu 5 roșu și Lacrima lui Ovidiu 12. Tot medalie de aur a obținut și Chardonnay "Late Harvest" 2006.În cadrul concursului Chișinău Wine Spirits, aflat la cea de a 21-a ediție, juriul a selectat din peste 280 de probe din 14 țări participan-te. Producătorul Murfatlar România a obținut nu mai puțin de opt medalii.Vinurile tinere din 2011 au avut un real succes și la această competiție, Feteasca Neagră 3Hectare 2011 și Sable Noble 3Hectare Cabernet Sauvignon 2011 au obținut medalii de argint, iar Chardonnay 3Hectare 2011, Sable Noble 3Hectare cupaj alb 2011, Muscat Ottonel M1 2011 și Cabernet Sauvignon 3Hectare 2011 au câștigat medalii de Bronz. Juriul a fost însă cu adevărat impresionat de Lacrima lui Ovidiu 12 și Chardonnay "Late Harvest" 2006, cărora le-a acordat medalii de aur.