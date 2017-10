Începe „vânătoarea coşciugelor plutitoare“ de pe Marea Neagră

Începe „vânătoarea coșciugelor plutitoare“ de pe Marea Neagră

Pentru „rechinii” shipping-ului de la Marea Neagră, pentru proprietarii de „coșciuge plutitoare” și companiile de navigație care fac dumping social se anunță o săptămână cu… furtună.Pe data de 26 mai 2014, începe campania împotriva navelor sub standard (Black Sea Campaign), a anunțat Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF - România și președinte al Sindicatului Liber al Navigatorilor, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Seamen’s Club Constanța (Clubul Marinarilor). Timp de o săptămână, până pe 30 mai, navele care intră sau ies din porturile Bulgariei, Georgiei, României, Rusiei, Turciei și Ucrainei vor fi luate la puricat de către inspectorii ITF (Federația Internațională a Transportatorilor) și ai sindicatelor afiliate.În zona Mării Negre, au mai fost organizate și în anii trecuți campa-nii internaționale similare. Cea din 13 - 17 mai 2013 a demonstrat că navigația din zonă este „infestată” de nave sub standard și abuzuri împotriva echipajelor.„Din această cauză Marea Nea-gră a fost etichetată drept «marea rușinii» - a spus liderul SLN. Acest renume se menține în 2014, dar sperăm să scăpăm de el în 2015, în urma inspecțiilor ce vor fi efectuate în baza Convenției internaționale privind munca și viața pe mare MLC - 2006.”În echipele de control ce vor urca la bordul navelor, în cadrul Black Sea Campaign, vor participa, alături de reprezentanții ITF și SLN, inspectori ai Autorității Navale Române, membri ai Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, ai Seamen’s Club Agigea și voluntari din rândul navigatorilor.Pe data de 30 mai va fi prezentat raportul final pentru porturile ro-mânești, iar după o săptămână sau două, raportul privind întreaga re-giune a Mării Negre.Referindu-se la forța socială extraordinară pe care o reprezintă ITF, Mihălcioiu a arătat că această organizație cuprinde peste 700 de sindicate reprezentative, din toate ramurile transporturilor, cu peste 4,5 mi-lioane de membri din 150 de țări. ITF este parte a ITUC (Confederația Internaționala a Sindicatelor).În regiunea Mării Negre, funcțio-nează o rețea de inspectorate ITF, care cuprinde porturile: Constanța, Novorossiysk (Rusia), Odessa (Ucraina), Istanbul (Turcia) și Batumi (Georgia).Odată cu intrarea în vigoare a MLC - 2006 și ratificarea ei de către două țări din regiune (Bulgaria și Rusia), ITF și sindicatele din zonă au la dispoziție o nouă armă în combaterea fenomenului navelor sub standard, care nu oferă condiții de munca și viată decente la bord, a afirmat Mihălcioiu.În rândul echipajelor din shipping-ul Mării Negre, numărul cazurilor de neplată a salariilor se menține ridicat. Legislația este frecvent încălcată, standardele internaționale nu sunt respectate, condițiile de lucru sunt de multe ori proaste, iar abandonările de nave nu sunt deloc puține.Din 2012, au fost raportate peste 151 de nave cu probleme sociale grave, considerate violări ale MLC - 2006. Au fost înregistrate 105 ca-zuri de neplată a salariilor. Cinci nave au fost abandonate, din care două în portul Constanța.Pavilioane cu probleme au fost următoarele: Turcia - 65 cazuri; Panama - 54 de cazuri; Tanzania - 27 cazuri; Rusia, Kiribati și Cipru - câte 6 cazuri; Modova, Egipt, Jamaica, Siria, Republica Dominicană, Togo - câte 4 cazuri.La conferința de presă au participat, de asemenea, Costică Stici - vicepreședintele SLN și Aurel Stoica - secretarul general al organizației.