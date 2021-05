Începe Recensământul General Agricol. La ce vor folosi datele colectate

Recensământul se desfăşoară, de regulă, din zece în zece ani, dar pentru că anul trecut s-a amânat din cauza pandemiei de coronavirus, anul acesta se organizează, la nivel naţional, recensământul general agricol runda 2020. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a alocat pentru recensământul din acest an suma totală de peste 200 de milioane de lei. Ca noutate, datele vor fi colectate electronic cu ajutorul unor tablete, astfel că se va renunţa la completarea formularelor pe hârtie. Uniunea Europeană va acoperi în proporţie de 75% din costurile eligibile, care în cazul României vor fi de 4 milioane de euro.„În intervalul 20 - 26 aprilie 2021 am avut instruiri cu toţi recenzorii şi recenzorii şefi, în zece serii, ca să respectăm regulile sanitare. Avem 170 de recenzori, 47 de recenzori şefi şi un coordonator care vor merge pe teren şi vor colecta datele. Unui recenzor îi revin cam 200, 220 de exploataţii agricole, listele sunt deja întocmite pe baza registrelor agricole. În cazul în care apar exploataţii care nu sunt trecute, se recenzează şi acelea, dar numai exploataţiile agricole de peste 15 ari, după regulamentul Uniunii Europene”, a declarat Monica Eliana Constantin, directorul Direcţiei Judeţene de Statistică Constanţa. Colectarea şi înregistrarea datelor se vor realiza de către recenzori, prin interviu faţă în faţă cu şeful exploataţiei agricole indiferent de personalitatea juridică pe care o are sau cu o altă persoană care va răspunde unui chestionar electronic de pe tabletă.Răspunsurile la recensământ sunt obligatorii, iar datele individuale sunt confidenţiale şi vor fi folosite doar în scopuri statistice. Cine nu va furniza informaţiile specificate în formular sau va da informaţii eronate sau incomplete riscă amenzi cuprinse între 1.000 şi 5.000 de lei. Vor fi colectate informaţii generale privind exploataţia agricolă, modul de utilizare a terenului pe tipuri de culturi agricole şi pe categorii de suprafeţe, efective de animale, adăposturi pentru animale, gestionarea dejecţiilor animaliere, agricultura ecologică, persoanele care au lucrat în agricultură, alte activităţi aducătoare de venituri, dezvoltare rurală şi alte informaţii. Recensământul va evidenţia schimbările intervenite de la recensământul din anul 2010 şi va furniza indicatori statistici de agri-mediu care măsoară impactul agriculturii asupra mediului. Astfel, se vor putea dezvolta politici agricole comune, politici pentru dezvoltarea rurală şi politici de mediu, contribuind la pactul verde european. După recensământ, în luna august 2021, va avea loc ancheta de control, iar până în martie 2022 se vor procesa datele statistice.