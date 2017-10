Începe primul târg „Tinimtex” din 2010

Mâine, 17 februarie 2010, începe cea de-a 46-a ediție a Târgului Național de Îmbrăcăminte și Încălțăminte „Tinimtex”. Expoziția ține până duminică, 21 februarie. Ca și anul trecut, Federația Patronală a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei (Fepaius) a anunțat discount-uri masive din partea participanților. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. „La această ediție vor participa peste 265 de firme din toată țara. Este o realizare notabilă pentru noi, mai ales că nicăieri în țară nu se adună atâția agenți economici, pe perioada de iarnă. Va fi atât un târg de contractări, cât și unul de vânzări”, a declarat Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA Constanța, în cadrul unei conferințe de presă. Ca și edițiile de anul trecut, la primul Tinimtex din 2010 vor predomina confecțiile pentru adulți, încălțămintea și produsele de marochinărie. 25% din firmele participante sunt din București, iar 15% din Constanța, respectiv Iași. Expoziția se va întinde pe o suprafață de 8.000 de metri pătrați, potrivit datelor CCINA Constanța. „Vrem să anunțăm că târgul va însemna și reduceri masive la produsele textile. Știm că am mai anunțat acest lucru și nu s-a întâmplat, însă de această dată, avem semnale evidente de la producători și comercianți”, a anunțat Aureliențiu Popescu, președintele Fepaius, care a făcut referire la primele experiențe în materie de târguri de îmbrăcăminte și încălțăminte din 2010. „Ieri s-a încheiat la Brașov prima ediție națională din acest an a expoziției de confecții textile, organizată de noi. A fost un real succes, în primul rând datorită reducerilor făcute de participanți. Aproximativ 50 de firme au declarat acolo că încă mai au mărfuri de anul trecut și doresc să le vândă. În plus, același lucru l-am observat în străinătate. Când am fost la Paris, pentru a participa la târgul de modă, am observat că peste 50% din marile magazine aveau reduceri importante”, a explicat Aureliențiu Popescu. Reprezentantul Fepaius nu a scăpat ocazia de a prezenta situația industriei la începutul anului 2010. Potrivit datelor din sector, anul trecut, scăderile s-au ținut în lanț, de la 25% la producția industrială și 20% la numărul de angajați, până la aproape 15% la export. „Norocul nostru este că în trecut au existat foarte mulți producători și comercianți de textile și încă mai avem firme care pot participa la astfel de evenimente”, a mai spus Dănuț Jugănaru. „Firmele de-abia mai supraviețuiesc și doar cele care s-au adaptat cerințelor pieței vor continua și în 2010. Din păcate, noi nu avem cultura soldărilor. Multe din companiile românești preferă să țină marfa în depozite decât să vândă în pierdere. Acestea vor pierde mult în acest an. În plus, comercianții trebuie să înțeleagă că rolul lor nu este de speculatori, ci de parteneri pentru producătorii de confecții. Este o ruptură foarte mare între producători și comercianți în România și, de aceea, vrem să organizăm o întâlnire între aceștia în prima zi a târgului”, a concluzionat Aureliențiu Popescu.