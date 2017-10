Începe Festivalul UrbanFest 2015

În perioada 16-21 iunie 2015, are loc Festivalul UrbanFest 2015, organizat în București, la inițiativa Reprezentanței Comisiei Europene în România, sub înaltul patronaj al comisarului european pentru politici regionale, doamna Corina Crețu.În acest an, UrbanFest are ca temă „BlueGreen - Râuri în orașe smart” și se desfășoară în zonele adiacente râului Dâmbovița, între Grozăvești și Parcul Național Văcărești. Evenimentul își propune să pună pe agenda publică rolul râurilor în metropolele moderne, ca factor identitar și de regenerare urbană, în contextul politicii europene de dezvoltare regională.Evenimentul central al UrbanFest este conferința „BlueGreen - Râuri în orașe smart", organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România și DG Regio, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care va avea loc vineri, 19 iunie, la Biblioteca Națională, în sala Mircea Eliade.Festivalul se adresează publicului larg și părților direct interesate de procesele de dezvoltare urbană: investitori privați, autorități locale și de reglementare, instituții de dezvoltare și cercetare, factori de educație, lideri de opinie, profesioniști și organizații profesionale, membri activi ai comunității.Scopul UrbanFest este creșterea gradului de conștientizare privind nevoia de creștere a calității vieții urbane într-un mod sustenabil din punct de vedere al mediului și social. Astfel, conferințele și evenimentele de stradă care vor fi organizate vor oferi tuturor prilejul de a se informa, de a înțelege și de a participa direct și activ la dezvoltarea orașului.