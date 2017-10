Începe ediţia Cadouri de Paşti a Târgului Naţional de Îmbrăcăminte şi Încălţăminte TINIMTEX

1

pavilionul expozitional

Cum mai functioneaza Pavilionul cand nu are autorizatie de la ISU Dobrogea? Sau merge si asa? Daca a fost construit pentru targuri (si sant targuri din doua in doua saptamani!!!) atunci sa ne scuze ISU ca punem astfel de intrebari! Va fi bine pana ,Doamne fereste,se intampla ceva rau!!! Atunci cu siguranta va fi de vina o persoana aflata in coma sau moarte clinica,sau paznicul de la Pavilion!