Încasările la bugetele statului au crescut cu aproape 19,6%, iar deficitul s-a redus cu 28%

Cresc veniturile



Îmbucurător este faptul că, pe fondul redresării economiei, veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 19,6%, în primele opt luni din 2021 față de perioada similară a anului precedent, însumând 240,81 miliarde de lei. Aceasta demonstrează că, economia națională a reușit să se adapteze noilor condiții și să rămână funcțională.



Majoritatea categoriilor de încasări au înregistrat evoluții pozitive, cele mai pronunțate remarcându-se în cazul TVA, al contribuțiilor de asigurări, al fondurilor europene și impozitelor pe proprietate.



Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donațiile au totalizat 17,41 miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2021, în creștere cu 30,87% față de perioada similară din 2020.



Încasările din impozitul pe salarii și venituri au fost de 18,78 miliarde de lei, înregistrând o creștere anualizată de 15,7%. Un aport însemnat la acest avans l-au avut încasările mai mari din impozitul aferent pensiilor (+46,7%), din impozitul pe dividende (+31,4%) și declarația unică (+20,8%).



Contribuțiile de asigurări au totalizat 83,78 miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2021, în creștere cu 13,7% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.



La rândul lor, încasările din impozitul pe profit au însumat 13,32 miliarde de lei, înregistrând un salt de 26,6% față de perioada corespunzătoare a anului trecut. În structură, încasările din impozitul pe profit al agenților economici au crescut cu 29,9%.



În intervalul ianuarie – august 2021, încasările nete din TVA au avut o creștere anualizată de 41,2% - ca urmare a relansării consumului - totalizând 49,60 miliarde de lei, iar veniturile din accize au însumat 22,50 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 16,6%. Volumul încasărilor din accizele pentru produse energetice s-a redresat, fiind mai mare cu 19,6%, iar veniturile din accizele pentru produsele din tutun au crescut cu 11,3%.



Investițiile din fonduri europene au explodat



Cheltuielile bugetului general consolidat au însumat 280,16 miliarde de lei în primele opt luni din 2021, fiind în creștere cu 9,4% față de aceeași perioadă a anului precedent. În structură, cheltuielile de personal au însumat 73,95 miliarde de lei și o creștere de 2,6%, iar cele cu asistența socială au fost de 99,5 miliarde de lei, în creștere cu 9,2%.



Vestea bună este că a crescut volumul investițiilor. Cheltuielile finanțate de fonduri interne și externe au fost în valoare de 30,19 miliarde de lei, saltul fiind de 25,2%, față de aceeași perioadă a anului precedent.



În plus, s-au decontat concedii medicale restante în sumă de 2.761,23 milioane de lei. Cheltuielile cu subvențiile pentru transportul călătorilor și pentru sprijinirea producătorilor agricoli au totalizat 4,25 miliarde de lei.

În acest interval de timp au continuat măsurile cu caracter excepțional în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative ale pandemiei Covid-19. Astfel, până la sfârșitul lunii august, în cadrul măsurilor active au fost cheltuite 1.580,35 milioane de lei, după cum urmează:- 606,8 milioane de lei sub formă de îndemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului;- 190,71 milioane de lei sub formă de îndemnizații acordate pentru alți profesioniști și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor pandemiei;- 353,38 milioane de lei, reprezentând sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părți a salariului brut al angajaților menținuți în muncă;- 54,51 milioane de lei, reprezentând sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane;- 374,95 milioane lei sub formă de îndemnizații acordate pe perioada reducerii temporare a activității pentru profesioniști precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005.