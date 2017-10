Încă se investeşte în Eforie Nord! O nouă pensiune de trei stele îşi aşteaptă primii turişti

Încă se investește în Eforie Nord! O nouă pensiune de trei stele își așteaptă primii turiști

Litoralul duce el lipsă de multe, însă nu și de unități de cazare. Cu toate acestea, încă se mai construiește, pensiuni în special, și, foarte important, încă se mai inaugurează, semn că mai există oameni cărora nu le este frică să pornească (iarăși) la un nou drum. De exemplu, începând cu acest sezon estival, la Eforie Nord și-a deschis larg porțile pentru turiști și Pensiunea „Casa Eforie”, clasificată la trei stele. Aceasta a fost construită în 2012, într-o zonă liniștită din Eforie Nord, în apropierea complexului turistic Steaua de Mare și a centrului de tratament balnear „Grand”, la numai câteva sute de metri de plajă. Iar cum a fost dată în folosință în urmă cu nu mult timp, majoritatea camerelor încă nu au fost „inaugurate” de turiști.Cu ce se diferențiază această pensiune de multe altele din stațiunile de pe litoral? S-a mers pe spații de cazare mai mult decât generoase, ca și suprafață, dar și pe finisaje de calitate. „Casa Eforie” are 15 camere duble și triple, toate cu baie proprie, cu cadă, construite pe trei etaje, amenajate în stil clasic, cu mobilier din lemn masiv și parchet din stejar. Cea mai mare cameră a pensiunii are în jur de 25 de metri pătrați, așadar confortul este la el acasă. Referitor la camerele triple, acestea reprezintă de fapt apartamente cu o cameră dublă (cu pat dublu) și una single (cu pat de o singură persoană) și, bineînțeles, baie.Important, turiștii care vor să facă și ceva mișcare au la dispoziție o sală în care se poate juca tenis de masă, iar cei care vin cu copiii, o sală special amenajată pentru ei.În plus, turiștii care ajung la pensiune mai devreme de ora de check in, ori cei care vor să plece mai târziu au la dispoziție o cameră unde să-și poată lăsa bagajele. Astfel, pot beneficia de plajă și în ziua sosirii și a plecării.Circuit închisPensiunea este locul perfect atât pentru petrecerea vacanțelor, cât și pentru călătoriile de afaceri, și asta pentru că are circuit închis. În plus, acolo se pot organiza și petreceri destul de mari, de până la 45 - 50 de persoane, având în vedere că aceasta dispune de un restaurant de 40 de locuri, dar și de o terasă cu bar și barbeque, tot de 40 locuri.Ofertă last minuteTuriștii care ajung săptămâna aceasta la mare, și aleg Eforie Nord, se pot caza în camerele duble ale pensiunii „Casa Eforie” cu doar 60 de lei, iar copiii de până la 14 ani beneficiază de cazare gratuită.Referitor la prețuri, acestea diferă în funcție de perioada aleasă și de tipul camerei pentru care se optează, de la 100 de lei la 310 lei (în plin sezon, în apartamentele cele mai mari, pentru trei adulți și un copil). Totuși, plata în avans cu minimum trei luni înainte de sejur implică un discount de 15%. Copiii până la 9 ani sunt cazați gratuit cu mic dejun inclus, iar pentru al doilea copil se plătește 30 lei, cu pat suplimentar și mic dejun.